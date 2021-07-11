نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدور راتب الضمان الاجتماعي لشهر ذو القعدة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة راتب الضمان الاجتماعي ،والذي تتولي أمور صرفه وموعده دائما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأنتظر الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية الإعلان عن الموعد النهائي لصرف معاش الضمان الاجتماعي شهر شعبان 1442 ،والذي يستفيد منه الكثير من الأسر بالسعودية من مستفيدي الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل بالمملكة العربية السعودية، ممن قاموا بالتسجيل من قبل في خدمة معاش الضمان الاجتماعي، وتم التأكيد على أنه لابد ممن يحصل على راتب الضمان ،وأيضا من يحصل من المتقاعدين على معاش الضمان الاجتماعي أن يقوم بتحديث البيانات على الدوام كلما تم طلب معلومة جديدة من قبل الوزارة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي رمضان 1442

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ،أنه باقي أيام قليلة على صرف معاش الضمان الاجتماعي لكافة مستفيدي الضمان وأيضا صرف المساعدات المقطوعة .والتي أصبح الآن يمكن الاستعلام عنها برقم السجل المدني فقط،حتي تيسر عملية استفسار المواطنين من خلال المواقع الإلكترونية المختلفة.

تم صرف راتب الضمان الإجتماعي شهر رمضان اليوم الثالث عشر من شهر مايو للعام 2021 الموافق الأحد الأول من شوال للعام 1442 ،في أرصدة المواطنين المستفيدين من راتب الضمان وذلك من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .والتي أكدت منذ قليل على ضرورة تحديث بيانات كافة المستفيدين من الراتب وذلك لضمان استمرار صدور الراتب.

تم الآن صرف راتب الضمان لشهر جمادى الآخر 1442 اليوم الأحد الموافق الرابع عشر من فبراير للعام 2021 .والآن راتب الضمان موجود في أرصدة المواطنين المستحقين للراتب وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تحديث البيانات ضروري للغاية للمستفيدين من راتب الضمان الاجتماعي. ومن مستفيدي المعاش والطلاب المشمولين أيضا، ويتم صرف راتب الضمان الاجتماعي باليوم الرابع عشر من كل شهر ميلادي.

زيادة راتب الضمان الاجتماعي للطلاب المشمولين

تم صرف راتب الضمان الاجتماعي يوم الاثنين 16/11/2020 بسبب موافقة يوم 1 ربيع أول يوم الاثنين،ومن المفترض أن يكون هذا هو الموعد الشهري لصرف معاشات الضمان الاجتماعي ،وتم الإعلان عن زيادة معاش الضمان الاجتماعي للطلاب المشمولين من قبل وزارة الموارد البشرية ضمن نطاق برنامج الحقيبة والزي المدرسي، الذي تقدمه الوزارة للطلاب المشمولين وقد تم زيادة مبلغ برنامج الدعم هذا العام بشكل استثنائي من 120 ريال سعودي إلى مبلغ 1000 ريال سعودي.حتي يتمكن الطلاب من شراء الأجهزة الخاصة بالتعليم عن بعد لظروف التعليم هذا العام.

تحديث بيانات المستفيدين بالضمان الاجتماعي

نوهت وزارة الموارد البشرية الآن أنه يجب على المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي تحديث البيانات الخاصة بهم. تشمل التحديثات ضرورة تحديث أرقام الهواتف والرقم القومي والبريد الإلكتروني .والتأكد من كافة البيانات المطلوبة أنها صحيحة، يتم تحديث بيانات المستفيدين بالضمان الاجتماعي من خلال خطوات بسيطة للغاية كالتالي.

الدخول على رابط الضمان الاجتماعي كتابة الاسم ورم المرور الخاص بك. التأكد من أن كافة البيانات المكتوبة محدثه وخاصة أرقام الهاتف والبريد الإلكتروني. الضغط على تحديث البيانات.

تحديثات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

عاجل : نوهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تحديث بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي ضروري لضمان الحصول على راتب الشهر القادم”ربيع آخر” ،والذي من المفترض أن يتم صدوره يوم الأربعاء 1442/05/01هـ الموافق 2020/12/16م ،وقد نوهت الوزارة من قبل أن آخر موعد للتحديث هو 20 نوفمبر لذا سيتم غلق باب تحديث بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي خلال ساعات قليلة . ومن لم يقم بالتحديث لن يتمكن من الحصول على المساعدات الشهرية من وزارة الموارد البشرية.

في خبر عاجل أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة أنه تم إعفاء كافة المسجلين في الضمان الاجتماعي من دفع المقابل المالي لطلبات تعديل أو تملك العقارات سواء في العقار السكني أو في العقار الزراعي ،وذلك بعدما قامت بالإعلان اليوم عن المقابل المادي الخاص بكل عقار سواء زراعي أو سكني بحسب المساحة الخاصة به ،ويتم التقديم الإلكتروني من خلال منصة إحكام والتي يمكن الحصول من خلالها على الخدمات الفنية والقانونية وخدمة مطابقة الصور الجوية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

صدر راتب الضمان الاجتماعي الخاص بشهر رمضان الماضي والذي يصدر في أول يوم من الشهر الهجري التالي فصدر المعاش اليوم الخميس 1/10/1442. الأول من شوال الموافق الثالث عشر من مايو 2021 ليصدر أول أيام عيد الفطر المبارك. ونتابع مع حضراتكم أولا بأول مواعيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي مع العلم أن معاش شهر شوال 1442 .والذي سيصدر مقدما هذا الشهر ليوافق الخميس التاسع والعشرون من شوال 1442.

صدر اليوم راتب الضمان الاجتماعي الجديد الخاص بشهر ذو القعدة 1442 هجريا. حيث صدر الراتب اليوم الأحد الحادي عشر من شهر يوليو 2021 ميلاديا.والموافق الأول من ذو الحجة 1442 هجريا، وتقدم الدولة الآن العديد من التوجيهات لكل من لم يستطع التوصل للتسجيل في المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي. وذلك من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي فتحت طلبات التسجيل الآن.