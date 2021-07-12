نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة إحسان برنامج الأضاحي عام 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة إحسان برنامج الأضاحي عام 1442، فقد أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري منصة إحسان في المملكة العربية السعودية عن توفير برنامج خاص بالأضاحي، فمع قرب موسم الحج بالمملكة وقرب عيد الأضحى، فقد تم توفير هذا البرنامج من أجل مساعدة جميع المواطنين والمقيمين الذين لديهم رغبة في الحصول علي أضحية أو من أجل التبرع بقيمة الأضحية للأفراد الأكثر احتياجاً عن طريق الصدقة أو من أجل عقيقة أو من أجل فدية، ومن المقرر أن يبدأ العيد في يوم 20 من شهر يوليو الجاري 2021، وينتظر المواطنين في جميع الدول العربية تلك المناسبة من أجل أداء المناسك والسنن النبوية، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في منصة إحسان برنامج الأضاحي عام 1442.

منصة إحسان برنامج الأضاحي

تقدم منصة إحسان عبر خدماتها الإلكترونية المتنوعة برنامج توكيل خاص من أجل ذبح الأضاحي والهدي وكذلك للعقيقة والفدية والصدقة، علي أن يتم توزيعها ووصولها الي الأفراد الأكثر استحقاقاً للحصول عل المساعدات الخيرية، وقد وفرت المنصة جميع الخدمات الخاصة بذبح الأضحية بأسعار تبدأ من 799 ريال لجميع الأفراد الراغبين في الحصول علي خدمات خاص بالأضحية هذا العام.

طريقة التسجيل في منصة إحسان لإخراج الأضحية هذا العام 1442

وضحت منصة إحسان طريقة التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بها من أجل إخراج الأضحية هذا العام، علي أن يتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي منصة التسجيل الإلكترونية منصة إحسان.

التوجه الي برامج الموقع ثم اختيار برنامج الأضاحي هذا العام.

من برامج الأضحية يتم اختيار نوع الأضحية سواء كانت (هدي، أضحية، صدقة، فدية، عقيقة) والعدد.

اختيار مبلغ الأضحية ثم دفعة قيمة الأضحية من خلال وسائل الدفع التي يوفرها الموقع.

سوف تصل رسالة علي الجوال تفيد بدفع قيمة الأضحية الخاصة بك.

منصة إحسان 2021

منصة إحسان الخيرية أصبحت من المنصات الإلكترونية الهامة بالمملكة العربية السعودية والتي تعمل علي توفير كافة المشاريع والخدمات التنموية للمواطنين، مـن خلال توفير كافة الحلول التقنية الحديثة والعمل علي خدمة المواطنين الأكثر احتياجاً علي أن تتم كافة الخدمات بشكل إلكتروني سريع.