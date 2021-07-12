التسجيل في (برنامج الأضاحي) عبر منصة أحسان الخيرية ehsan.sa التسجيل بالخطوات 1442

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عمر شويل - جدة التسجيل في (برنامج الأضاحي) عبر منصة أحسان الخيرية ehsan.sa، منصة أحسان من المنصات الهامة إلي تم إنشائها في المملكة العربية السعودية منذ فترة بسيطة لمساعدة المحتاجين والفقراء وتوفير العلاج والمساعدة للمرضي والكثير من المساعدات الأخرى، وعند أقتراب موعد عيد الأضحى المبارك قامت منصة أحسان بتلقي الأضحية لتقديمها للفقراء بعد أن أطلقت برنامج يسمي “الأضاحي” والذي يتيح للحجاج والمضحين توكيل المنصة بأداء نسك الهدي والأضاحي، ويتم توزيعها من خلال المنصة بأوقاتها الشرعية على الفقراء والمحتاجين والذي يتم من خلال التسجيل بالمنصة بخطوات بسيطة.

التسجيل في (برنامج الأضاحي) عبر منصة أحسان الخيرية ehsan.sa

بعد أن تم أطلاق برنامج “الأضاحي” من قبل منصة أحسان الخيرية بدأ الكثيرون بالبحث عن خطوات المشاركة عبر برنامج الأضاحي، ويكون ذلك البرنامج داخل منصة أحسان من خلال الموقع سوف يتم التبرعات من جميع الأشخاص إلكترونيا عبر الأنترنت، بكتابة كافة البيانات والضمانات عبر المنصة لضمان الشخص المتبرع دفع التبرع لجميع المحتاجين والفقراء، في المملكة العربية السعودية، والآن قد نضع لكم خطوات التسجيل إذا كنت تريد مساعدة الفقراء وتقديم الأضاحي عبر منصة أحسان.

جدير بالذكر أن “برنامج الأضاحي” يعد من البرامج الهامة، التي تم تجهيزه من قبل منصة أحسان الخيرية وتقوم المنصة بتقديم فرص تبرع متنوعة تغطى العديد من الجوانب المختلفة للعمل الخيري داخل المملكة العربية السعودية، وتخضع أعلى المعايير المعتمدة من قبل الهيئة السعودية التي تقوم بمتابعة المنصة بشكل مباشر لمساعدة الكثيرون في السعودية، تابعوا معنا خطوات التسجيل في برنامج الاضاحي عبر احسان.

خطوات التسجيل في منصة أحسان الخيرية

تابع معنا الآن خطوات التسجيل في منصة احسان الخيرية بشكل صحيح وسهل كالتالي:-

في البداية إذا كنت تريد تقديم المساعدة عبر أحسان قم بالتوجه إلي المنصة. https://ehsan.sa/

الضغط على أنشاء حساب جديد الذي يكون اعلي المنصة.

بعد التسجيل وكتابة كافة البيانات قم باختيار”برنامج الأضاحي”.

تظهر لك معلومات وأرقام الدفع للأضاحي المعروضة عبر المنصة.

قم بالضغط على أيقونة الطلب ثم قم بإدخال رقم الجوال الخاص بك ومتابعة الخطوات الباقية بشكل صحيح.

وقال المهندس عبد العزيز الحمادي وهو الرئيس التنفيذي لمنصة أحسان أن برنامج الأضاحي التي تم أطلاقه يتيح لجميع المستخدمين التبرع بشكل سهل وخطوات بسيطة لا تستغرق ال60 ثانية، وقال أن برنامج الأضاحي الذي تم أطلاقة من أفضل البرامج التي يتم استخدامها بشروط الشرعية وتوزيع الأضحية على الأشخاص المستحقين والمحتاجين.