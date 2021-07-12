نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن شروط الحصول عن بطاقة الأحوال للطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن شروط الحصول عن بطاقة الأحوال للطلاب، من المعلومات التي يبحث عنها الكثير من الطلاب.

بالإضافة إلى، التعرف على الشروط اللازمة للحصول على البطاقة، والخطوات التي يجب على الطالب إتباعها.

وفي المقال التالي، نقوم بالتعرف على هذه التفاصيل، وبالتالي يتمكن الطلاب من استخراج البطاقة.

شروط الحصول عن بطاقة الأحوال للطلاب

على الطالب أن يقوم بالتعرف على شروط استخراج البطاقة الخاصة بالأحوال، كما ينبغي أن يلتزم بها قبل التقديم، ومن بينها:

على الطالب أن يكون لديه بطاقة تعريفة خاصة به، أو بعبارة أخرى أن يكون الطالب حاصل على شهادة ميلاده.

يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية، وبالتالي يتمكن من الحصول على بطاقة الأحوال.

كما ينبغي، أن يحضر الطالب نسخة طبق الأصل من سجل والد الطالب.

بالإضافة إلى ذلك، على الطالب أن يقوم بالمقابلة الشخصية، وذلك في حضور والده، أو أحد أولياء أموره.

على جانب آخر، يكون الطالب يكون قد حصل على نموذج 56 لطلب بطاقة الأحوال.

كيفية استخراج بطاقة أحوال الطالب

عند الاستعلام عن شروط الحصول عن بطاقة الأحوال للطلاب، على الطالب من جانب آخر أن يقوم بخطوات استخراج البطاقة، وتتمثل في:

يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية

بعد ذلك، يقوم الطالب بالضغط على زر ” خدمات مدنية”.

يقوم الطالب بتعبئة البيانات الخاصة به، وذلك من رقم الهوية، ورقم الهاتف، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني الخاص به.

بعد ذلك، يتم الضغط على زر ” اختيار المواعيد”.

يقوم الطالب بالضغط على زر “إصدار بطاقة هوية وطنية جديدة”.

يحدد الطالب بحجز موعد لأقرب فرع لوزارة الداخلية، وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

بعد ذلك، يتوجه الطالب إلى الفرع، وذلك لإستكمال باقي الخطوات.

نموذج 56 لاستخراج بطاقة الأحوال للطالب

قبل كل شئ، يجب الحصول على هذا النموذج، وتعبئة البيانات التي توجد به، وذلك حتى يتم استكمال باقي إجراءات البطاقة.

والجدير بالذكر أن هذا النموذج يتضمن كل من البيانات التالية:

المعلومات الشخصية للطالب، على سبيل المثال رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، واسم الأب والأم.

إلى جانب آخر، يقوم الطالب بتحديد جنسيته، بالإضافة إلى محل إقامته.

يقوم الطالب بذكر كل مهنته، والحالة الإجتماعية الحالية له.

إلى جانب ذلك، يتم تحديد عدد أفراد الأسرة، الدخل الخاص بالأسرة.

الجدير بالذكر في الختام، أنه يجب تقديم هذا النموذج عند التوجه لفرع وزارة الداخلية، وبالتالي يمكن استكمال إجراءات استخراج البطاقة.

كما ينبغي أن يقوم عدد من الشهود بالإمضاء على هذا النموذج حتى يتم التأكد من مصداقية معلوماته.