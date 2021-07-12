نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اثبات الاستقلالية حساب المواطن وحقيقة إرفاق فاتورة الكهرباء حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة إثبات الاستقلالية حساب المواطن من أكثر الخدمات التي تهم شريحة كبيرة من المستفيدين، فهي أحد الخدمات التقنية التي تمت إضافتها لبرنامج حساب المواطن وذلك عند تسجيل جديد حساب المواطن لخدمة معايير الدعم المقدم للمواطنين، كما أكد المسؤلين عن برنامج حساب المواطن أن لإثبات إستقلالية الفرد أهمية كبيرة في مدى إستمرارية حصول المواطن على الدعم، وتم تحديد مهلة زمنية لرفع الوثائق المثبت بها إستقلالية الفرد وإذا لم يتم تحديث البيانات وإثبات الإستقلالية سيتم توقف الدعم المقدم فى الدفعات القادمة.

إثبات الاستقلالية حساب المواطن

في حال كان عمر المواطن من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية تتمثل في (صك ملكية ، سكن الجامعة ، معهد الادارة ، عقد الإيجار الموحد) مسجل بإسم المتقدم ، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك تلقائيا كتابع لرب الاسرة .

الأوراق المطلوبة لإثبات استقلالية الفرد

عقد إيجار باسم المتقدم بالطلب .

صك الملكية للسكن باسم المتقدم .

مشهد إثبات سكن جامعي أو المعاهد أو الكليات العسكرية .

وأوضح الحساب أنه في حال عدم توافر تلك البيانات المطلوبة يتم إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة وليس كفرد مستقل .

إرفاق فاتورة الكهرباء حساب المواطن

فاتورة الكهرباء ، أخذ الكثير من المواطنين يتسائلون عن مدى أهمية فاتورة الكهرباء من ضمن أوراق إثبات الإستقلالية فأتى الرد من خدمة عملاء برنامج حساب المواطن كالتالي، حيث أكد حساب المواطن على أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة، وأن مستندات الإستقلالية تتعلق بما يخص مكان السكن فقط وليست لفاتورة الكهرباء أهمية فى ذلك الإطار .

طريقة إضافة صك البيت حساب المواطن

في هذا الفيديو شرح وافي بالتفصيل حول طريقة إضافة صك البيت حساب المواطن وطريقة ارفاق الايجار

الارملة وحساب المواطن

يمكن للسيدة الأرملة أن تقوم بإضافة التابعين ولابد أن تقوم بإرفاق جميع المستندات اللازمة، مثل صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة، أما في حالة عدم وجود أي تابعين للأرملة فلابد من القيام برفع وثائق استقلالية المسكن وهي عقد الايجار الموحّد أو صكّ الملكية للمنزل، أو مشهد إثبات سكن جامعي، وتلك هي طريقة إثبات الاستقلالية حساب المواطن للأرملة.