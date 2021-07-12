نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة حساب المواطن وطريقة حساب المبلغ المستحق في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة حساب المواطن أحد أكثر الخدمات التي يبحث عنها المواطنين في جميع أنحاء المملكة، حيث يسعى الكثير من المواطنين المستحقين للدعم بالمملكة العربية السعودية وراء مراجعة المبالغ الذى حصلوا عليها وأيضا المبالغ المستحقة ، لذلك يكون إتجهاهم لخدمة مميزة من خدمات برنامج حساب المواطن وهى حاسبة الدعم التقديرية، قبل أن يتواصلوا مع خدمة عملاء البرنامج عبر الموقع الإلكترونى لبرنامج حساب المواطن أو رقم خدمة المستفيدين .

حاسبة حساب المواطن

تم إنشاء حاسبة حساب المواطن 1442 لمعرفة القيمة المستحقة من الدعم من برنامج حساب المواطن إلكترونيا عبر موقع البرنامج الإلكتروني الرسمي، حيث أطلق البرنامج الحاسبة التقديرية كي يستطيع المستفيد معرفة قيمة استحقاقه للدعم عند صرف حساب المواطن في الموعد المحدد للإيداع .

طريقة حساب المبلغ المستحق من حساب المواطن

بين برنامج حساب المواطن أنه ليستطيع المستفيد معرفة قيمة إستحقاقه من الدعم علبه الإجابة على سؤالين قبل إستخدام الحاسبة التقديرية عبر الموقع الرسمي وهما كالتالي:

هل قمت بالتسجيل في حساب المواطن؟

الإجابة بـ (نعم / لا).

هل أنت رب أسرة أم فرد مستقل؟

وفي حال أن المستفيد كان رب أسرة ومسجل مسبقا في حساب المواطن، ستظهر شاشة أخرى تحتوى على عدد التابعين وبياناتهم مثل (عدد الأفراد – الدخل الكلي للأسرة – وغيرها).

أما إذا كان المستفيد مسجل مسبقا في حساب المواطن كفرد مستقل سيتطلب منه أن يسجل مجموع دخله.

كم مبلغ حساب المواطن للفرد الواحد

ويشترط حساب المواطن شرطين لمعرفة قيمة الدعم المادى المقدم :

أن يتم إدخال نفس الدخل الذي سبق إدخاله عند التسجيل للمرة الأولى في برنامج حساب المواطن.

أن يكون متأكدًا من أهليته وأهلية التابعين له – في حالة رب الأسرة – لاستحقاق الدعم ثم الضغط على كلمة احسب .

إن الدعم المادى المقدم من الحكومة السعودية هو للمساعدة فى سد إحتياجات المواطن ومتطلبات المعيشة.

كم ينزل حساب المواطن للزوجه

يتراوح المبلغ من 300 ريال حتى 382 ريال سعودي، وذلك في حال أن كانت الزوجة تابع لرب الأسرة، ولكن هناك بعض الحالات التي يمكن فيها للزوجة أن تقوم تسجيل جديد حساب المواطن وذلك في حال أن هجرها الزوج أو كانت متزوجة أجنبي، وأيضاً في حالات غياب الزوج بلا سبب، أو المرأة المعيلة لأسرة سواء أرملة ويمكنها حينها إثبات الاستقلالية أو زوجها سجين، فيما عدا تلك الحالات يتم إضافتها كتابع لرب الأسرة، ويمكن استخدام حاسبة حساب المواطن لمعرفة قيمة الدعم.