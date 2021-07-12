فتح رابط التسجيل لبرنامج فني رعاية مرضي 1442 الصحة والأكاديمية الصحية ha.edu.sa تفاصيل

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عمر شويل - جدة يعتبر رابط التسجيل لبرنامج فني رعاية مرضي، من الروابط التي يهتم بها المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم البرنامج تدريب لعدد من التخصصات الصحية يتبعه توظيف، وخلال الساعات الأخيرة بدأ البحث يتزايد عقب إعلان وزارة الصحة عن فتح باب القبول في البرنامج للجنسيين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ونحن اليوم نستعرض معكم موعد التقديم وتفاصيل التسجيل والرابط الرسمي الذي خصصته وزارة الصحة السعودية للتسجيل.

رابط التسجيل لبرنامج فني رعاية مرضي

وزارة الصحة السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، من الوزارات التي تقدم عدد من الخدمات للمواطنين السعوديين، وتسعي دائماً لتحقيق أعلى مستوي من الكفاءة في تقديم الخدمة، لذلك يوجد عمليات بحث مكثفة لمعرفة أخبار الوزارة وأهم الخدمات التي تقدمها، مثل الإعلان عن وظائف وبرامج تدريب مؤهلة للتوظيف.

موعد بدء التسجيل

أعلنت وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

عن فتح باب التسجيل على برنامج فني رعاية مرضي، خلال الفترة من الأحد الموافق 11 يوليو حتي 11 أغسطس 2021.

وقد نوهة الوزارة في إعلانها على ضرورة الدخول على رابط التسجيل.

للاطلاع على البرنامج وشروط الالتحاق به، وكذالك التقديم الإلكتروني من خلال نفس الرابط الموضح بعاليه.

البرامج التي تدعمها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

تقوم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالتعاون مع مختلف الجهات لتقديم عدد من البرامج التدريبية، والمؤهلة للتوظيف عقب اجتيازها، مثل التسجيل لبرنامج الأمن الصحي الذي أطلقته بالتعاون مع وزارة الصحة، كما تعاونت مع وزارة الموارد البشرية في برنامج الترميز الطبي ومساعد طبيب أسنان، وكذالك برنامج الطب الاتصالي لرعاية المرضي عن بُعد، ويأتي هذا التعاون الذي تقوم به الهيئة ضمن تنفيذ رؤية التطوير والتحديث لعام 2030، التي تدعمها القيادة السياسية بالمملكة لتحسين مستوي معيشة المواطن، وتوفير وتوطين الوظائف بمختلف التخصصات، وكذالك رفع كفاءة مقدمي الخدمة بما يتناسب مع حركة التطور والتحديث الذي تشهده المملكة.

التخصصات المطلوبة

درجة البكالوريوس في “تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، أحياء دقيقة، كيمياء حيوية”.

شروط التسجيل والقبول لبرنامج فني رعاية مرضي

أن يكون المتقدم أو المتقدمة من السعوديين، أو ممن ينطبق عليهم شروط المواطنة. ألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال أل 90 يوم السابقة على التقديم. أن يكون من الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات السابق ذكرها بمعدل لا يقل عن 3 من 5.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

تم إنشاؤها في عام 1992 للعمل على التطوير المهني للممارسين الصحيين بمختلف التخصصات الصحية، كما تهتم بتقوم المستشفيات والمراكز الصحية ومتابعة تطبيق أحدث نظم التطبيقات العلمية العالمية في المجالات الصحية، كما تضع الهيئة المعايير والأسس التي من خلالها يتم ممارسة المهن الصحية، بالإضافة لعمل المعادلات للشهادات التي تم الحصول عليها من خارج المملكة للمجالات الصحية.