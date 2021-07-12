نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحسان أضاحي 1442 التسجيل في برنامج الأضحية عبر موقع ehsan.sa الخيري في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط التسجيل في منصة إحسان أضاحي 1442 الحملة الوطنية للعمل الخير، حيث أعلنت منصة إحسان بشكل رسمي عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر موقع إحسان الإلكتروني عن إمكانية إخراج الأضحية من خلال برنامج الأضاحي في منصة إحسان بخطوات يسيرة وفي ثوانٍ معدودة، ويمكنكم من خلال المنصة الإلكترونية إخراج الأضحية أو الهدي أو الصدقة أو الفدية أو العقيقة، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط منصة إحسان للأضاحي الرسمي.

منصة إحسان أضاحي 1442

نود بدايةً التعريف بمنصة إحسان الإلكترونية التي تم إنشاؤها بشكل رسمي بناءً على الأمر السامي الكريم، وضمن منصة إحسان لجنة إشرافية تتكون من 11 جهة رسمية بالمملكة العربية السعودية، حيث تضم منصة إحسان كلاً من الجهات التالية:

الوزارات (الداخلية – المالية – الصحة – التعليم – العدل). البنك المركزي السعودي. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. رئاسة أمن الدولة. وزارة الشؤون البلدية والقروية. الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”. هيئة الحكومة الرقمية.

وقد أعلنت منصة إحسان عن برنامج الأضاحي للعام الهجري الجاري 1442هـ، وهو برنامج لتوكيل ذبح الأضاحي والهدي والعقيقة والفدية والصدقة، ومن ثم توزيعها بشكل كامل على مستحقيها، وقد أعلنت عن عن إمكانية إنهاء الإجراءات الخاصة ببرنامج الأضاحي خلال ثوانٍ معدودة عن طريق بوابة إحسان الإلكترونية.

رابط منصة إحسان الإلكترونية

تتيح منصة إحسان إمكانية الاشتراك في برنامج توكيل ذبح الأضاحي والهدي والعقيقة والفدية والصدقة، وقد أوضحت رسوم الأضاحي عبر بوابتها الإلكترونية وفقاً للتالي:

“الهدي” وهو ما يذبحه الحاج في الحج (خروف = 799 ريال سعودي).

“الأضحية” ما يذبح في عيد الأضحى (خروف = 799 ريال سعودي).

“الصدقة” أن يتصدق الشخص برأس من الغنم (خروف = 799 ريال سعودي).

“الفدية” ما يذبح بسبب فعل محظور من محظورات الإحرام (خروف = 799 ريال سعودي).

“العقيقة” ما يذبح للمولود (خروف = 799 ريال سعودي).

رابط الاشتراك والتسجيل في برنامج الأضاحي (ehsan.sa).

وتهدف منصة إحسان إلى تمكين القطاع التنموي وغير الربحي وتعزيز قيم الانتماء الوطني والمسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع والمؤسسات، وتتميز بالشفافية والسهول في تقديم التبرعات للبرامج التي تدعمها منصة إحسان، ومن يرغب في الاشتراك في برنامج الأضاحي، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط منصة إحسان أضاحي 1442 الرسمي المرفق عالية.

التسجيل في منصة إحسان

تكمن الفائدة من التسجيل في منصة إحسان الخيرية من تمكين مستخدم المنصة الإلكترونية من الإطلاع على كافة بيانات التبرعات السابقة وتقارير التبرعات، بالإضافة إلى الحصول على مزايا وخصائص أخرى، ويجب العلم أن متابعة الدفع والاشتراك في الأضاحي يعني موافقتك على توكيل إحسان في إتمام عملية الذبح وتوزيعها على المستحقين بالكامل.