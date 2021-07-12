التسجيل فى دعم ريف للاسر المنتجة ودعم ريف للعاطلين عن العمل شروط وخطوات التقديم

التسجيل فى دعم ريف للاسر المنتجة ودعم ريف للعاطلين ، التسجيل في برنامج دعم الريف هو من ضمن الأشياء التي يوجد ملايين الشباب العاطلين عن العمل يقوم بالبحث عنها والراغبين أيضا في تقديم البنك الزراعي انشاء عدد من المنشآت الزراعية والبيئية، لذلك قامت أيضا وزارة البيئة والموارد الزراعية داخل المملكة العربية السعودية بالاعلان مؤخرا عن بعض الضوابط والشروط المتخصصة التي يمكن من خلاله يتم التقديم في منصة دعم الريف الالكترونية الحديثة التي من خلالها نقوم بتسجيل بشكل أسرع،و لزيادة الإنتاج مما يؤدي ايضا الى النهضة في التعامل بالزراعة، والمساهمة في توفير عدد كبير من الإنتاج الزراعي والخدمات المتعددة والتي يستفيد منها الكثيرون.

التسجيل فى دعم ريف للاسر المنتجة ودعم ريف للعاطلين

يوجد عدة طرق من خلال قد نقوم بتسجيل في منصة ريف وهي منصة الكترونية حديثة تم تواجدها بشكل، افضل وحديث لعام 1442 ولكن يوجد بعض الاشخاص التي تم يرغبون في الزراعة ولكن لا يعلمون ايضا طرق التسجيل لهذه المنصة، التي تدعم عدد كبير من المواطنين وبالأخص العاطلين على العمل في ظل الظروف التى تمر بها المملكة العربية السعودية، وجميع دول العالم ولهذا السبب نقدم لكم طريقة التسجيل سوف تكون كالتالي:-

في البداية يجب ان نقوم بالدخول عبر الصفحة الرسمية منصة دعم الريف وهي المنصة الإلكترونية.

ثم نقوم بالضغط ايضا على وجود حساب المواطن.

ثم يمكنك عزيزي القارئ بكتابة جميع البيانات التي ترجع إلي رقم الهوية والاسم بشكل كامل مع كتابه تاريخ الميلاد.

ثم تقوم بالضغط ايضا على كلمة السر أو كلمة المرور.

التأكد من صحة هذه المعلومات.

ثم قم بالضغط ايضا على كتابة رمز التحقق

شروط الحصول على دعم ريف

وزارة المياة والبيئة الزراعية قامت أيضا بتوفير بعض الشروط التي من خلالها ان نقوم جميع الأسر المنتجة في الحصول على برنامج دعم الريف وهي كالتالي: