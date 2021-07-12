دوت الخليج : الرياض – مبارك الدوسري تُنظم أمانة جمعية الكشافة العربية السعودية ، يوم غداً بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، برنامجا ًتدريبياً افتراضياً عن ” الإسعافات الأولية والحالات الطبية الطارئة في الحج ” في إطار البرنامج الذي تُنفذه الهيئة لمنسوبي الجهات التي تقوم على رعاية ضيوف الرحمن في موسم الحج.

وأوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع بأمانة الجمعية أحمد العسيري ، أن البرنامج الذي سيكون مفتوحاً للرواد والقادة الكشفيين ومرحلة الجوالة في جميع القطاعات الكشفية سيتضمن الاسعافات الأولية ، ومكافحة عدوى فايروس كورونا ، وضربات الشمس والاجهاد الحراري ، والانعاش القلبي الرئوي ، وطرق التواصل مع الهلال الأحمر وجهات الطوارئ الأخرى .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكشافة يتدربون على الإسعافات الأولية والحالات الطبية الطارئة في الحج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.