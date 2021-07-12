نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء سيارة فورد بدون مقدم وقسط شهري فقط 1019 ريال من صرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء سيارة فورد العملية, هو أحد أهم وأكثر الموضوعات التي تشغل بال العديد من الراغبين في الحصول علي سيارة العمل. حيث تم الإعلان عن إمكانية شراء سيارة ماركة فورد من شركة يوسف ناغي, وذلك بالتنسيق مع مصرف الراجحي. ويعد عرض شراء سيارة فورد المقدم من مصرف الراجحي, هو أحد أهم العروض المقدمة والتي تتيح للعميل إمكانية شراء سيارة العمر العملية “فورد” بتحويل المرتب علي المصرف أو بدون, وبفروق بسيطة جداً في الأمور المالية. وكذلك أيضاً بقسط شهري (1019) ريال سعودي فقط ووسط أنظمة سداد مريحة جداً. وفيما يلي سيتم التعرض لكافة التفاصيل الخاصة بشراء سيارة فورد, سواء كانت الامتيازات, أو بتحويل الراتب أو بدون. وكذلك طريقة التقدم لشراء السيارة مع أمثلة توضيحية لتمويل سيارة خلال هذا المقال.

شراء سيارة فورد بدون مقدم من شركة يوسف ناغي

أعلنت شركة يوسف ناغي للسيارات عن عرض تمويل شراء سيارة ماركة فورد بالتعاون مع مصرف الراجحي. وقد أوضحت أن هذا العرض ساري حتي يوم 31 يوليو 2021. وقد نوهت أيضاً عن إمكانية القيام بالحصول علي العرض للعملاء المحول لهم الراتب علي مصرف الراجحي أو الغير محول لهم كالأتي:

أولاً: العملاء الغير محول لهم الراتب علي مصرف الراجحي:

دفعة تمويل مقدمة بقيمة 5% من إجمالي مبلغ التمويل.

بقيمة 5% من إجمالي مبلغ التمويل. لا يوجد رسوم إدارية (0%).

أنظمة سداد مريحة جداً وأقساط شهرية بسيطة جداً بالنسبة للرغبة في سيارة فورد .

. أقساط شهرية علي (5) سنوات بإجمالي (60) شهري.

علي (5) سنوات بإجمالي (60) شهري. معدل الزيادة السنوية 7.49% شاملة التأمين.

دفعات سداد أخيرة تصل إلي 35%.

ثانياً: العملاء المحول لهم الراتب علي مصرف الراجحي:

بدون مقدم (0%).



لا يوجد رسوم إدارية (0%).

أنظمة سداد مريحة جداً وأقساط شهرية بسيطة جداً بالنسبة للرغبة في سيارة فورد .

. أقساط شهرية علي (5) سنوات بإجمالي (60) شهري.

علي (5) سنوات بإجمالي (60) شهري. معدل الزيادة السنوية 6.15% شاملة التأمين.

دفعات سداد أخيرة تصل إلي 40%.

مثال توضيحي لتمويل سيارة فورد ضمن العرض لعميل غير محول له الراتب

إذا كانت السيارة المطلوب تمويلها بقيمة (75,000) ألف ريال سعودي, فيكون المقدم (5%) بإجمالي (3.750) ريال سعودي, والزيادة السنوية شاملة التأمين (7.49%) لعدد (60) قسط شهري, ويكون القسط الشهري (1.055) ريال فقط, والدفعة النهائية (دفعة نقل الملكية) هي (26,500) ألف ريال.

مثال توضيحي لتمويل سيارة فورد ضمن العرض لعميل محول له الراتب

إذا كانت السيارة المطلوب تمويلها بقيمة (75,000) ألف ريال سعودي, فيكون المقدم (0%), والزيادة السنوية شاملة التأمين (6,15%) لعدد (60) شهراً, ويكون القسط الشهري (1,019) ألف ريال فقط, والدفعة النهائية (دفعة نقل الملكية) هي (30,000) ألف ريال.

والحقيقة أن مصرف الراجحي في الآونة الأخيرة يسعى لتقديم عروض التمويل لشراء السيارات بمختلفة أنواعها مثل شراء سيارة هيونداي من شركة المجدوعي بقسط شهري (931) ريال سعودي,و تمويل شراء سيارة من مصرف الراجحي بدون مقدم وبقسط شهري (959) ريال فقط. وذلك خلال شهر يوليو الجاري.

وأوضحت الشركة أنه في حالة الرغبة في الحصول علي السيارة, فيجب القيام بالتوجه لأقرب فرع من فروع مصرف الراجحي. أو القيام بتقديم طلب علي الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي.