قرض بنك الاهلي بدون تحويل راتب في المملكة العربية السعودية

قرض بنك الاهلي، هو احد القروض المقدمة من بنك الاهلى بدون تحويل راتب ويقدم للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ويعتبر بنك الاهلى احد اعرف البنوك السعودية واقدمها حيث تم افتتاح البنك في عام 1953 ميلادي ويقدم أول قروض البنك الاهلى، وهناك عدد متنوع من التمويلات التي يقدمها البنك منها قرض السيارة البنك الاهلى ويقدم أيضا قروض البنك الاهلى للموظفين وغيرها من القروض المختلفة والمميزة أيضا، وتميز قروض بنك الاهلى أنها متوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تخالفها وهذه من اهم مميزات البنك، وأيضا تقديم على طلب قرض شخصى البنك الاهلى لا يحتاج إلى فترة كبيره لتتم الموافقة عليه بل يتم الموافقة سريعا عند اكتمال الشروط التي وضعها البنك الاهلى التجاري، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل قرض بنك الاهلى.

قرض بنك الاهلي

دائما ما يسعى بنك الاهلى على تقديم افضل الخدمات المصرفية والإلكترونية من اجل مواكبة البنوك العالمية، ولهذا فان التقديم على قرض بنك الاهلى يتم بكل سهولة دون تعقيدات و اجرائات تعجيزيه، وأيضا يقدم خمات إلكترونية هامه مصل الاهلى اون لاين حيث من خلال هذه الخدمة يمكن مراسلة البنك معرفة كل القروض والمقدمة وتفاصيلها دون الذهاب إلى فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وقد وضع البنك عدد من الشروط التي يجب توافرها في كل من يريد الحصول على قرض البنك الاهلى والتي سوف نتعرف عليها من خلال السطور القادمة.

شروط قروض بنك الاهلى التجاري

يجب أولا أن يكون العميل احد موظفي احد القطاعين سواء قطاع عام أو قطاع خاص.

يجب على العميل السعودي راتبه لا يقل عن 3000 ريال، وللعميل الوافد عن 4000 ريال.

فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث اشهر لغير السعوديين.

لا يقل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط.

تحقيق الشروط التي يطلبها البنك من العميل.

من القروض المميزة التي يقدمها بنك الاهلى السعودي لكل عملائه من المواطنين السعوديين أو العمالة الوافدة هي بنك الاهلى تمويل شخصى بدون تحويل راتب، وهى من القروض التي عليها إقبال كبير من قبل الموظفين من المواطنين والمقيمين، حيث هناك بنوك لابد أن يتم تحويل الراتب أليها ولكن بنك الاهلى يقدم نوع من القروض لا يشترط تحويل راتب منها القرض العقاري، وهذا ما يميز قرض بنك الاهلى.