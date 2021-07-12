نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول المخالفات المرورية الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول المخالفات المرورية الجديد الذي قد أعلنت عنه إدارة المرور بالمملكة العربية السعودية، فقد تم وضع جدول المخالفات الخاص لقائدي المركبات من أجل تغريمهم عن المخالفات المرورية وذلك كنظام رادع لمن يتجرأ على الاستهانة بالنظم والقوانين ومخالفتها، والجدول يضم فئات مختلفة، وفي مقالنا هذا سوف نتعرف على الجدول الخاص بالمخالفات المرورية للعام الجديد فتابعونا.

جدول المخالفات المرورية الجديد

تضمن هذا الجدول ثمان فئات مختلفة من أجل ضبط المخالفات المرورية وتبدأ تلك المخلفات من مبلغ 100 ريال سعودي وحتي 10000 ريال سعودي.

ويتم تصنيف تلك الغرامات من فئة 1 حتى 8 في هذا الجدول الذي قد أقرته إدارة المرور. وكذلك الفئات من 1 إلى 8.

وقد تم الإفصاح عن الغرامات التي سوف تكون مقابل كل فئة من الفئات وهذا الجدول كما يلي:

المخالفات المرورية رقم 1

تتراوح اسعار هذه المخالفات من 100 ريال سعودي حتى 150 ريال سعودي، وذلك بسبب قيادة المركبة في الأماكن التي يمنع قيادتها فيها.

ترك المركبة في وضع التشغيل وهي مفتوحة.

عدم توفير تأمين ساري للمركبة. عبور المشاة للطرق غير المخصصة لذلك.

إيقاف المركبة في أماكن ممنوع الوقوف فيها.

عدم إعطاء الأولوية للمشاة إذا أرادوا العبور من الأماكن المخصصة لهم.

المخالفات المرورية رقم 2

وتبدأ قيمة المخالفات من 150 ريال سعودي وحتى 300 ريال سعودي، وذلك بسبب عدم استخدام إشارة الانعطاف أو عند تغيير المسار.

الرجوع إلى الخلف في الطرقات العامة لأكثر من 20 متر.

عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السيارة.

استخدام منبه السيارة بشكل غير صحيح.

عدم ربط حزام الأمان أثناء السير.

المخالفات المرورية رقم3

تبدأ المخالفات من 300 ريال سعودي وحتى 500 ريال سعودي وذلك مثل عدم التقيد بتنظيمات السير وتقاطعات الطرق.

رمي بعض الأجسام خارج السيارة. شغل حركة الطريق.

عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ.

القيادة برخصة ذات صلاحية منتهيه.

ترك الأطفال تحت سن 10سنوات بالسيارة دون وجود مرافق بالغ.

المخالفات المرورية رقم 4

المخالفات تبدأ من 500 ريال حتى 900 ريال سعودي.

المخالفات المرورية رقم 5

والمخالفات فيه تبدأ من 1000 ريال سعودي وحتى 2000 ريال سعودي.

المخالفات المرورية رقم 6

وفيه تبدأ المخالفات من 3000 ريال سعودي وحتى 6000 ريال سعودي.

جدول المخالفات رقم 7

وتبدأ فيه المخالفات من 5000 ريال سعودي وحتى 10000ريال.

المخالفات المرورية رقم 1/8

ويطبق من خلال دفع غرامة مالية مناسبة لكل من يتجوز السرعة المحددة على كل طريق من طرق المملكة.

المخالفات المرورية رقم 2/8

يتم تحديد الغرامة بناء على السرعة التي يتجاوزها قائد السيارة.