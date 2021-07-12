نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب جاري لدى بنك الراجحي للمواطن والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب جاري لدى بنك الراجحي للمواطن والمقيم في السعودية، الآن للمواطن والمقيم داخل المملكة يمكنك فتح حسابك أونلاين عن طريق الدخول إلى موقع بنك الراجحي على الانترنت. بنك الراجحي هو عبارة عن مصرف سعودي تم افتتاحه منذ عام 1957م وحتى الآن. على يد كلاً من الأخوة صالح ومحمد وسليمان وعبد الله بن عبد العزيز الراجحي. كما يعتبر مصرف الراجحي من أحد أهم الشركات المصرفية الكبرى المساهمة. حيث يبلغ رأس مالها ما يقرب من حوالي 25,000,000,000 ريال سعودي.

ومما يميز مصرف الراجحي عن غيرة من البنوك أن جميع تعاملاته مع العملاء بكافة أشكالها من تعاملات مصرفية واستثمارية تتم حسب أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. أيضا يمتلك المصرف أكبر شبكة فروع في المملكة والتي وصلت إلى 500 فرع داخل المملكة،ومما يميز البنك هو خبرته الطويل في مجال المعاملات المصرفية والتي وصلت لأكثر من 50 عاماً.

خطوات فتح حساب جاري لدى بنك الراجحي:

يتيح مصرف الراجحي إمكانية فتح حساب جاري للمواطن والمقيم عن طريق إتباع عدد من الخطوات عبر موقع بنك الراجحي الرسمي على الإنترنت، وبدون ما تخطي عتبة الباب.

لعمل حساب جاري اتبع الخطوات التالية:

أولاً عليك الموافقة على بند الشروط والأحكام.

ثانياً قم بملء البيانات المطلوبة ومنها الجنسية ونوع الهوية سواء أكانت هوية وطنية للمواطنين السعوديين أومواطنين مجلس التعاون الخليجي أو إقامة للجنسيات العربية والأجنبية الأخرى.

ثالثاً ادخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك أو رقم الإقامة مع التأكد من صحتها.

رابعاً يجب عليك إدخال اللقب والبريد الإلكتروني الخاص بك. ثم بعد ذلك ادخل أقصى مبلغ تتوقعه لعملية واحدة في الشهر، ثم قم بتحديد الدخل الشهري بالريال.

خامساً ادخل رقم جواز السفر الخاص بك، ووظيفتك الحالية.

في النهاية يشترط عليك كتابة رمز التحقق الظاهر أمامك في الصفحة. ثم اضغط على زر التالي واكمل باقي الخطوات.

مميزات فتح حساب متميز لدى بنك الراجحي:

يتيح بنك الراجحي خدمه الحسابات المتميزة لجميع عملاء البنك المتميزين، حيث يعمل البنك على تقديم الخدمات المصرفية المتعددة. للقيام بتحقيق طلبات العملاء المصرفية. جاء هذا من أجل تقديم أفضل خدمة للعملاء، ومن تلك المميزات: