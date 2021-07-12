الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي بمجلس الضمان الصحي التعاوني 2021، حيث توفر العديد من الجهات الحكومية السعودية نظام خدمات التأمين الصحي بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال التأمين الطبي تتوفر الرعاية الصحية لجميع الأفراد والعمل علي تفعيلها لكافة عاملي الدولة بالقطاعات الحكومية والخاصة ولجميع أسرهم، وتعد خدمة الاستعلام عن التأمين الطبي من الخدمات الإلكترونية السريعة المتوفرة لجميع المستفيدين من أجل التأكد من احقيه العلاج بالجهات المسئولة عن الراعية الطبية الخاصة بكل مؤسسة علي حده، وتحرص المؤسسة علي توفير جميع خدماتها بشكل إلكتروني لتوفير وقت المستفيدين، وسوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي بمجلس الضمان الصحي التعاوني 2021.

خدمات مجلس الضمان الصحي التعاوني

يوفر مجلس الضمان الصحي التعاوني العديد من الخدمات الطبية لجميع المستفيدين، حيث يعتبر مجلس الضمان الصحي من أهم المؤسسات التي ترعي نظام التأمين الطبي بالمملكة العربية السعودية، والعمل علي توفير حماية طبية لجميع الأفراد وأسرهم بالقطاعات الخاصة والحكومية، ومن بين أهم الخدمات الطبية التي يتم تقديمها فيما يلي:

إجراء الكشف الطبي وتلقي العلاج بالعيادات الخارجية التابعة لديها.

تولي إجراءات الرعاية الخاصة بالتطعيم ورعاية الطفولة والأمومة.

توفير كافة خدمات المعامل المختبرية.

توفير جميع خدمات الفحوصات الشعاعية.

تلقي الرعاية الطبية بمستشفيات المملكة والإشراف علي كافة العمليات الجراحية وعمليات الولادة وغيرها.

تلقي العلاج الخاص بأمراض الأسنان واللثة فيما عدا تركيب الأطقم الصناعية ورعاية التقويم.

كيفية الاستعلام عن التأمين الطبي لجميع الزائرين بالمملكة؟

مجلس الضمان الصحي التعاوني قد أتاح خدمة الاستعلام عن تفاصيل التأمين الطبي برقم الهوية لجميع الزائرين داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية، ويتم الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي بجميع مستشفيات المملكة العربية السعودية من خلال الخطوات التالية: