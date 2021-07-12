منظمة الصحة العالمية تطلق أول توصيات بشأن الجينوم البشري

دوت الخليج – وكالات أطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم أول توصيات عالمية بشأن الجينوم البشري (المعلومات الوراثية للانسان) ، لضمان استخدامها لصالح الصحة العامة مع التركيز على السلامة والفعالية والأخلاق .

جاء ذلك خلال إصدار المنظمة لتقريرين بعد استشارات عالمية واسعة النطاق بشأن الجينوم البشري الجسدي، والجراثيم، والبصمات الوراثية، والجينات .

وركز أحد التقارير على إطار عمل جديد لحوكمة هذا المجال، وحدد الأدوات والمؤسسات المكونة له، والمسارات الواجب اتباعها، لتوضيح التحديات العملية في تنفيذ وتنظيم والإشراف على أبحاث الجينوم البشري وكل ما يتعلق بها من تقنيات .

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