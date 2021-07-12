العواد يبحث مع أمين مجلس التعاون تنسيق وتعزيز الجهود المشتركة في مجال حقوق الإنسان

دوت الخليج – الرياض بحث معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم، مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، تنسيق الجهود الخليجية وأوجه التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين دول المجلس.

واستعرض معاليه خلال الاستقبال جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان بدعم وتوجيه مباشر من القيادة الرشيدة, والتطورات التي تشهدها في هذا المجال، والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030.

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