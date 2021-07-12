رسوم المرافقين 2021 بالسعودية وطريقة احتساب رسوم المرافقة والمعفيين من السداد

رسوم المرافقين 2021 بالسعودية يرغب في معرفتها الوافدين بالمملكة العربية السعودية من أجل حساب التكاليف المالية التي عليهم دفعها من أجل مرافقة أسرهم لهم أو زوجاتهم، حيث أنه تم وضع رسوم لدخول المرافقين للوافدين على المملكة، وفي مقالنا هذا سوف نتعرف على كافة المصروفات والرسوم التي يجب دفعها للمرافقين من الأبناء أو الزوجة.

رسوم المرافقين 2021 بالسعودية

كثير من الوافدين للعمل بالمملكة اعتقدوا أن الرسوم المحصلة مقابل المرافقين قد تم إلغاؤها.

ولكن ما أصدره الديوان الملكي ينص على أن الرسوم المقررة لعام 2020م قد تم تثبيتها مع عدم إضافة أي زيادة عليها كما كان ذلك يحدث سنويًا منذ فرض هذه الرسوم على الوافدين.

وذلك من أجل التخفيف عن الوافدين والمقيمين بالمملكة من العمالة العربية والأجنبية.

المعفيين من دفع رسوم المرافقين 2021

هناك بعض الفئات التي قررت المملكة العربية السعودية إعفائهم من دفع رسوم المرافقين وهم كالتالي:

أزواج السعوديين أو أولادهم أقل من 18 عام.

الأرملة من سعودي وتعول نفسها أو تعول أسرتها.

المطلقة من سعودي وتعول نفسها أو أسرتها.

الشركات التي يعمل بها 5 عمال أو أقل.

عمال الخدمات المنزلية.

المسجلين في دول مجلس التعاون الخليجي.

المتعاقدون مع المصالح والوزارات الحكومية السعودية.

الطلاب المكفوفين بالمدارس والجامعات.

طريقة سداد رسوم المرافقين 2021

الدخول إلى موقع الراجحي الرسمي.

الرسمي. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على دخول.

اختيار قائمة المدفوعات.

اختر المدفوعات الحكومية.

اختيار خدمات المقيمين.

الضغط على خيار دفع ثم القيام بالطلب الموجود.

كتابة رقم الإقامة الخاص بالمستخدم وتحديد فترة انتهاء الرسوم.

تسجيل رقم الحساب.

الضغط على التالي.

طريقة احتساب رسوم المرافقة

يجب اتباع الخطوات التالية لحساب رسوم المرافقة:

الدخول لبوابة مقيم الإلكترونية.

الضغط على خيار الإقامة.

تحديد عدد المعالين أو المرافقين.

تحديد مدة تجديد الإقامة بالسنوات. الضغط على تاريخ انتهاء الإقامة.

الضغط على خيار احسب.

تظهر للمستعلم صفحة بها كافة المعلومات عن جميع الرسوم التي عليه أن يدفعها كرسوم مرافقين.

قد تناولنا في مقالنا هذا كل المعلومات عن رسوم المرافقين للمقيمين والعاملين بالمملكة العربية السعودية للعام الجديد، كما تناولنا مقدار الزيادة السنوية في هذه الرسوم.