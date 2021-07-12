وزارة التعليم تُعلن التقويم الدراسي لثلاثة فصول دراسية للعام 1443 هـ

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن التقويم الدراسي لثلاثة فصول دراسية للعام 1443 هجرية الموافق 2020/ 2021 ميلادية للتعليم العام وذلك بعد الاقتراب من بدء العام الدراسي الجديد بعدما أجرت الوزارة بعض التعديلات حيث ستتم الدراسة هذا العام على ثلاثة فصول دراسية حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم 21-1-1443 هجرية الموافق 29 أغسطس 2021.

التقويم الدراسي لثلاثة فصول دراسية للعام 1443 هجرية

وقد تم تقسيم العام الدراسي الجديد فى المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة فصول دراسية وفقاً للخريطة الزمنية التالية:-

بداية الدراسة للطلاب فى الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 21/ 1 / 1443 هـ الموافق 29 أغسطس 2021 م.

بداية إجارة الفصل الدراسي الأول مع نهاية دوام يوم الخميس 20/ 4 / 1443 هـ الموافق 25 نوفمبر 2021 م.

بدء الدراسة للطلاب فى الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 1/ 5 / 1443 هـ الموافق 5 ديسمبر 2021 م.

بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني مع نهاية دوام يوم الخميس 7/ 8 / 1433 هـ الموافق 10 مارس 2022 م.

بداية الدراسة للطلاب فى الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 17/ 8 / 1443 هـ. الموافق 20 مارس 2022 م.

بدء إجازة نهاية العام الدراسي مع نهاية دوام يوم الخميس 24 / 11 / 1443 هـ. الموافق 23 يونيو 2022 م.

عدد أسابيع الدراسة فى العام الدراسي الجديد 1443 هـجرية.

وقد بلغ عدد أسابيع الدراسة فى الفصل الدراسي الأول 13 أسبوع، وعدد أسابيع الدراسة فى الفصل الدراسية الثاني 13 أسبوع، وعدد أسابيع الدراسة فى الفصل الدراسي الثالث 13 أسبوع بإجمالي 39 أسبوع فى العام الدراسي بالكامل، وبلغت عدد أيام الدراسة الفعلية فى الفصول الدراسية الثلاثة 183 يوم، وعدد الإجازات أثناء العام الدراسي 9 إجازات بما يعادل 31 يوم إجازة.

أيام الإجازات أثناء العام الدراسي 1443 هجرية

يومي الأربعاء والخميس الموافق 15، 16/ 2 /1443 هـ الموافق 22، 23 سبتمبر 2021 إجازة اليوم الوطني.

من نهاية دوام يوم الاثنين 24 / 9 / 1443 هـ الموافق 25 أبريل 2022 ميلادية إجازة عيد الفطر المبارك.

يوم الأحد 7 / 10 / 1443 هجرية الموافق 8 مايو 2022 بداية الدراسة بعد يد الفطر المبارك.

وقد تم اعتماد التقويم الدراسي لثلاثة فصول دراسية للعام الدراسي الجديد 1443 هجرية من قبل الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم كما أكد بأنه سيتم تطبيق النظام الدراسي الجديد على ثلاثة فترات دراسية على جميع الكليات والمعاهد المختلفة الموجود بالمملكة العربية السعودية على أن يكون كل فصل دراسي مكون من 3 شهور، كما تم التصريح ببدء البرامج الدراسية الصيفية للطلاب الراغبين فى ذلك بجميع أنحاء المملكة.