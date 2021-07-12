نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة الحرس الوطني لعام 1442ه‍ الخطوات والشروط المطلوبة للتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على وظائف التشغيل والصيانة للحرس الوطني لعام 1442ه‍ لكل من الرجال والنساء ، أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم لوظائف الصيانة والتشغيل لكل من الرجال والنساء وذلك لحاجتها لشغل تلك الوظائف.

تم فتح باب التقديم لتلك الوظائف بداية من يوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو الحالي الموافق أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1442 ه‍ ويستمر التسجيل حتي اليوم الخامس من نفس الشهر المبارك. ‌

التسجيل علي وظائف الحرس الوطني :

كما تعد وظائف وزارة الحرس الوطني أمام أنظار الكثيرين من المواطنين السعوديين حيث أنها تعتبر واحدة من أهم الوظائف المتاحة. كذلك أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التقديم لحاملي شهادة الثانوية العامة سواء من الرجال أو النساء عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الحرس الوطني ، وتستمر عملية التسجيل لمدة خمسة أيام.

‌الشروط المطلوبة للتسجيل للرجال والنساء:

هناك عدد من الشروط المطلوبة والتي وضعتها وزارة الحرس الوطني وعليها يتم قبول الطلبات المقدمة من الراغبين في التسجيل.

تأتي تلك الشروط كالآتي :

أولا يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية. ألا يكون قد صدر ضد المتقدم أية أحكام سابقة ، أي أن يكون حسن السيرة والسلوك. عمر المتقدم يتراوح ما بين الـ18 عاماً والـ40 عاماً علي الا يزيد عن ذلك السن المحدد. أن يجتاز المتقدم اختبارات الكشف الطبي ، وأن يكون لائقاً بدنيا وصحياً. كذلك يشترط أن يتجاوز المتقدم المقابلة الشخصية الخاصة بالقبول في الوظائف. كما يستثني من التسجيل المتقدمين الذين تمت إحالتهم للتقاعد من أية جهات حكومية سابقاً. يشترط كذلك تمتع المتقدم بالخبرة الكافية في مجال الوظيفة المتقدم لها. أيضاً ينبغي علي المتقدم أن يكون مشاركا في برنامج ساعد المختص في البحث عن وظائف لحملة الشهادة الابتدائية والثانوية. أن يحدد المتقدم وظيفة واحدة فقط للتسجيل وعدم إختيار أكثر من وظيفة ، حيث أن ذلك يؤدي إلى استبعاد طلب المتقدم. كما يشترط إلتزام المتقدم لوظيفة معينة بكل المهام المطلوبة منه ، وإتمامها علي أحسن وجه. إن كان للمتقدم خبرة سابقة أو عمل بنفس الوظيفة من قبل ، فعليه أن يتقدم بشهادة معتمدة من الجهة التي كان يعمل بها. وأخيراً أن يتقدم الراغبين في التسجيل بأوراق التأمين الخاصة بالأعمال السابقة.

آلية التسجيل في وظائف الحرس الوطني :