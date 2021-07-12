بدون كفيل ولا تحويل الراتب قسط 100 ألف بهامش ربح ثابت

بدون كفيل ولا تحويل الراتب من أهم المميزات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل شخصي بشروط ميسرة، وقد جاءت شركة تسهيل للتمويل كواحدة من أهم وأكبر شركات التمويل في المملكة العربية السعودية ، والتي تقدم حلول تمويلية متميزة وميسرة ، بهامش ربح ثابت بالإضافة إلى السرعة في إتمام عملية التمويل وذلك من أجل التسهيل على العميل في الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها ، كما تعمل الشركة علي سرعة إيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل ، وذلك بعد التأكد من توافر جميع الشروط التي حددتها الشركة.

بدون كفيل ولا تحويل الراتب تمويل شركة تسهيل

تقدم شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية ، تمويل شخصي فورى وكاش بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، كما توفر الشركة التمويل بهامش ربح ثابت ، ويمكن لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية الاستفادة من تمويل تسهيل بأقل راتب ، كما تعمل الشركة علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العملاء ، ويمكن للعميل الاستفادة بالعديد من الإمتيازات عند التقدم بطلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم الإمتيازات التي توفرها شركة تسهيل للتمويل للعميل عند التقدم بطلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة.

قرض شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. تتيح شركة تسهيل للتمويل للعميل إمكانية الحصول على التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. يمكن لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً الاستفادة من تمويل تسهيل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري. يتميز قرض شركة تسهيل للتمويل بهامش ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل. توفر الشركة التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب بمبالغ مالية تبدأ من 15 ألف ريال سعودي وتصل حتي 100 ألف ريال سعودي. توفر الشركة للعميل خيارات للسداد عديدة يمكن أن تبدأ من 36 شهر وتصل حتي 60 شهر. تقدم شركة تسهيل للتمويل موافقة فورية أونلاين علي طلب الحصول على التمويل الشخصي المتاح لديها. توفر الشركة المنتج بإجراءات سريعة وميسرة لجميع العملاء.

كيفية التقديم على طلب تمويل شركة تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب