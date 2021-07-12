قرض الخريجين بالمملكة السعودية بقيمة 500 ألف ريال بفترة سداد 5 سنوات

تمويل شخصي للخرجيين بالمملكة العربية السعودية بقيمة 500 ألف ريال سعودي وبأطول فترة سداد، حيث يقدم هذا التمول من بنك التنمية الاجتماعية التي قد تم إعلانه من قبل لتشجيع الخرجين ودعمهم في بناء حياة لهم جديد لفتح مشروع خاص بهم أو لسد احتياجاتهم الخاصة، فقد يعد بنك التنمية الاجتماعية من افضل البنوك بالمملكة السعودية التي تقدم افضل التمويلات لجميع المواطنين وتناسب جميع الفئات بالمملكة، والتي يعرف تمويلاته بأنها تمتلك العديد من المزايا، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية افضل تمويلات لجميع المواطنين كا تمويل الأسرة الذي يصل إلي 60 ألف ريال سعودي وتمويل النساء المطلقات والأرامل وتمويل الشباب المعروف بتمويل الزواج ويقدم بأفضل فترة سداد كما أن البنك يقدم العديد من المزايا، وسوف نوضح من خلال مقالنا هذا الشروط التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي المقدم للخريجين وكيفية التقديم.

احكام بنك التنمية الاجتماعية للحصول علي تمويل الخريجين

أوضح بنك التنمية الاجتماعية بعض الشروط التي لا بد من اتباعها لكي يتم التعرف علي الشروط الواجب توافرها لدي جميع الخريجين الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي لكي يتم الموافقة، وهي كالتلي:

التمويل متوفر لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية. لا بد أن يكون نشاط العميل الخريج داخل المملكة العربية السعودية وليس خارجها. يشترط أن لا يقل عمر العميل المتقدم عن 21 عام ولا يزيد في العمر عن 55 عام وذلك من اجل ان يتم الموافقة علي التمويل الشخصي. يجب علي العميل المتقدم أن يكون الوضع المالي الانتمائي لديهم يسمح لأخد التمويل الشخصي من بنك الراجحي. قيمة التعثر يلزم أن لا تزيد عن 15.000 ريال سعودي، ومدة المتوفرة للتعثر يلزم ان لا تزيد عن ثلاثة اشهر. يشترط بنك التنمية الاجتماعية تقديم ضمانات مقابل سداد القرض.

كيفية التقديم علي تمويل الخريجين المقدم من بنك التنمية الاجتماعية