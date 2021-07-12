نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة المياه الوطنية برقم الهوية أو برقم العداد في المملكة في المقال التالي
الاستعلام عن فاتورة المياه الوطنية برقم الهوية أو رقم العداد بالمملكة العربية السعودية، تعد من أفضل وأسهل البرامج الإلكترونية المتطورة التي تسعي إليها الحكومة والمقدم كخدمة من شركة المياه الوطنية السعودية للتسهيل على المواطنين بدلا من الذهاب إلي مقر شركة المياه. من أجل الاستعلام عن فاتورة المياه ويتم ذلك برقم الحساب، لذك يتمكن المواطن السعودي من الحصول على هذه الخدمة دون تعب أو جهد وتوفير للوقت من خلال هذا المقال سوف أوضح لكم أهم الخطوات لمعرفة الاستعلام عن الفاتورة برقم الحساب أو رقم العداد أو رقم الهوية وتفاصيل اخرى فتابعونا.
الاستعلام عن رابط شركة المياه الوطنية
قد أتاحت شركة المياه الوطنية بالسعودية للمواطنين بوابة حياك الله من أجل متابعة سداد فواتير المياه في موعدها الشهري بعدما قامت الشركة بالتسجيل كافه الفواتير الخاصة بالمواطنين بشكل الإلكتروني وذلك خلال الخطوات الأتية:
- اللوجوج إلي بوابة حياك الله وذلك من خلال الرابط المباشر للشركة.
- يستوجب عن المستخدم تسجيل الاسم و كلمة السر.
- ثم النقر على خانة خدمة الاستعلام عن فواتير المياه المراد دفعها.
- هنا يتم كتابة تاريخ فاتورة المياه المراد الاستعلام عنها.
- يجب كتابه رقم الحساب واسم صاحب الحساب لفاتورة المياه المراد الاستعلام عنها.
- ثم الضغط على خانة كلمة استعلام ليظهر أمامك فاتورة المياه المراد الاستعلام عنها و تفاصيل الفواتير السابقة المستحقة للسداد.
كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب
لكي يستعلم المواطن عن فاتورة المياه برقم الحساب عبر شبكة الأنترنت يجب اتباع الخطوات:
- يجب زيارة الموقع بالدخول على موقع شركة المياه الوطنية.
- ثم يقوم المستخدم بالضغط على تسجيل الدخول للاستعلام عن فاتورة المياه.
- يتوجب على المستعلم كتابة جميع البيانات الهامة التي توجد في الصفحة أمامك.
- يجب علي المستخدم إحضار صورة العداد وسك الملكية.
- عند الانتهاء من تسجيل كافة البيانات والتأكد من تحديثها يتم النقر على خانة الخدمات الإلكترونية.
- هنا سوف يكون أمامك مجموعة من الاختيارات.
- يتوجب على المستعلم الضغط على خانة الاستعلام عن فاتورة المياه.
- يقوم المستخدم بتسجيل رقم الحساب ورمز التحقيق المرئي.
- وفي النهاية ستظهر كل البيانات والتفاصيل التي تخص بالمستخدم.
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