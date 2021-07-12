الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني 1443 وشروط المقطوعة الجديدة

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني 1443 يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي تهم كافة المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي وذلك لأن يعرفون النتيجة الخاصة بالدفعات الجديدة من المقطوعة من خلال الخدمة الإلكترونية التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة.

استعلام المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني 1443

برنامج مقطوعة الضمان الاجتماعي هي واحدة من ضمن المساعدات المالية التي تقدم للمواطنين في المملكة من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لأن يتم مساعده بعض فئات المجتمع السعودي التي تحتاج إلي مصدر دخل إضافي في تحسين الحالة المالية لهم، وقد عملت الوزارة علي توفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين التي تمكنهم من الاستعلام عن طريق شبكة الأنترنت.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي الجديدة

هناك العديد من الشروط التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضعها وذلك لأن تنظم علمليات الحصول علي المقطوعة للفئات المستحقة وتكون هذه الشروط وفقاً للنحو التالي:

يجب إن يكون المتقدم للمقطوعة هو مواطن سعودي الجنسية.

يجب إن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية.

يشترط إن يكون المتقدم للمقطوعة في عمر لا يقل عن 35 سنة.

إن يكون مصدر الدخل الشهري لة لا يزيد عن 3 الأف ريال سعودي.

إن لا يمتلك عقارات تساعد علي زيادة الدخل.

يجب إن يكون المتقدم للمقطوعة ليس له سجل تجاري.

إن يكون حسن السير والسلوك.

يمكن منح المقطوعة للمرأة الغير سعودية المتزوجة من رجل سعودي ولديها أبناء سعوديين.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية خدمة إلكترونية علي موقعها من جل الاستعلام عن المقطوعة حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: