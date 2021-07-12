نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع قرض شخصي في المملكة بقيمة 5000 ريال سعودي ويُصرف فوراً عند التقديم في المقال التالي
تقدم منصة سلفة السعودية تمويل شخصي ولا يحتاج الي تحويل الراتب، وتعتبر منصة سلفة من أشهر وأفضل المنصات الالكترونية حيث أنها أول منصة في السعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي، وتقدم المنصة لعملائها أفضل التمويلات بطريقة سهلة وميسرة في خلال دقائق قليلة بمجرد التقديم علي الطلب إلكترونيا وتوافر الشروط يتم الموافقة علي الطلب في خلال 15 دقيقة، وسوف نقدم لكم الشروط المطلوبة من منصة سلفة.
شروط الحصول علي تمويل شخصي من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية
توفر منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي بدون تحويل الراتب، والتمويل متوفر للسعوديين فقط ولكن بشروط تحددها منصة سلفة، بشروط ميسرة وسهلة تناسب الراتب الشهري للعميل، ويبدأ مبلغ التمويل كحد أدني 1000 ريال سعودي ويصل الي 5000 ريال سعودي كحد أقصي، والشروط كالتالي.
- لا بد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وغير متوفر للجنسيات الأخري.
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماَ، ولا يتجاوز عمره عن 60 عاماَ.
- تمويل منصة سلفة بدون تحويل الراتب الشهري يصل الي 5000 ريال سعودي كحد أقصي.
- أن لا تقل فترة العمل لعمال القطاع الحكومي عن ثلاثة أشهر، ولعمال القطاع الخاص عن 6 أشهر، ولا بد أن يكون المتقدم علي رأس العمل.
- لا بد أن يكون الراتب الشهري للمتقدم لا يقل عن 4000 ريال سعودي.
- يتم تحديد سعر الفائدة بشكل فردي فهو يختلف بعدة أسباب منها، تاريخ طلب التمويل، السجل الائتماني للمتقدم، نسبة الأمان الوظيفي.00000
- لا بد من توافر الشروط وتقديم الوراق والمستندات المطلوبة من منصة سلفة حتي يتم الموافقة علي الطلب.
كيفية التقديم لطلب التمويل الشخصي من منصة سلفة
يمكن التقديم علي تمويل فوري وسريع من منصة سلفة الإلكترونية، ولكن بأتباع الخطوات.
- الدخول علي الصفحة الرسمية الالكترونية لمنصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.
- قم بتسجيل الدخول، وتعبئة جميع البيانات المطلوبة، ورقم الهوية الوطنية، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، كلمة المرور، وتعليم مربعي، ولا بد من توافر الشروط.
- اختيار مبلغ التمويل المناسب مع بيان لمدة السداد، وتعبئة البيانات الشخصية في النموذج الخاص بالتمويل.
- إرسال الطلب والانتظار قليلا وسيتم إرسال رسالة من المنصة علي رقم الهاتف الشخصي، إما بالقبول أو الرفض وفي حالة القبول يتم تحويل مبلغ التمويل علي حساب العميل فوري.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع قرض شخصي في المملكة بقيمة 5000 ريال سعودي ويُصرف فوراً عند التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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