الآن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 من خلال آليات وطرق صرف جديدة

مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442،أو المساعدات المقطوعة التي كثرت من حولها الأخبار والشائعات الفترة الماضية عن موعد صدورها وقيمتها والتي تتراوح الآن من بين 10400 ريال سعودي كحد أدنى وحتى 30000 ريال سعودي كحد أقصى للأسرة بحسب عدد أفراد الأسرة. وقد قامت المملكة العربية السعودية الآن ضمن رؤية 2030 بعمل منظومة جديدة تفيد في كيفية صرف المساعدات المالية المقطوعة للأسر الأكثر أحتياجا ، وتعتمد المنظومة الجديدة على معدل دخل رب الأسرة مقارنة بعدد أفراد الأسرة الحالي والمسؤول منه . وأيضا على عدم حصول الأسرة على المساعدات لفترة أطول ، فهناك أسر لم تحصل عليها منذ عدة سنوات بحسب الآليات القديمة للصرف والتي كانت تبحث عن الأسر الأكثر إحتياج على الدوام .وعلى موعد تقديم الطلب للحصول على المساعدات.

آخر أخبار مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الآليات الجديدة الخاصة بصرف المساعدات المقطوعة والتي ينتظر صرفها الكثيرون منذ عدة سنوات، حيث أكدت الوزارة أن الأسر التي لم تستلم المقطوعة منذ 3 سنوات هي الأسر التي لها الأولوية في الحصول على المقطوعة الجديدة هذا العام، بشكل متقدم عن الأسر التي لم تصرف لها المقطوعة منذ عام أو منذ عامين، كما أكدت الوزارة أن تاريخ التقديم على المساعدات المقطوعة لن تكون ضمن أولويات الصرف الجديدة.

وقد أكد محمد ببن عبد الله العقلا ، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية . أن المواطنون بالمملكة العربية السعودية يجب أن يزيلوا الأفكار القديمة الخاصة بالمقطوعة. والتي تتضمن أنها مساعدات سنوية للأسر. وذلك ليس صحيح فهي ليست مخصص يصرف كل سنه أو كل سنتين ، بل هي مساعدات جوازية مرتبطة بالأسر الأكثر أحتياج. وبحسب بحث الحالة الذي يتم تحديثه على الدوام من خلال الملف الإلكتروني الخاص بكل أسرة، وذلك عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1442

يتم الاستعلام أولا بأول عن المقطوعة، من خلال رقم الطلب الخاص بكل أسرة ، وعند الدخول على الصفحة الإلكترونية الخاصة بكل أسرة يتم معرفة موعد الحصول على المقطوعة الجديدة الخاصة بهم، وأيضا قيمة المقطوعة المخصصة للأسرة، وإذا كان هناك تحديث للبيانات مطلوب بشكل ضروري لضمان أستمرار الحصول على المطوعة في السنوات التالية.