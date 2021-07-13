تمويل شخصي من بنك الجزيرة لايحتاج لتحويل الراتب وطريقة التقديم عليه وشروطه

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عمر شويل - جدة تمويل شخصي من بنك الجزيرة لا يحتاج لتحويل الراتب وطريقة الحصول عليه وشروطه، حيث يعتبر بنك الجزيرة من أهم وأكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية، ويعتبر بنك الجزيرة من البنوك المميزة وذلك لأنه يعمل دائما علي التطور وتقديم العديد من الخدمات للعملاء كما يحافظ علي مواكبة العصر، ويقوم بإدخال التطور التكنولوجي المنتشر في العالم أجمه، في جميع المعاملات البنكية مع العملاء، وذلك حرصا منه علي تقديم الخدمات بشكل أسهل وتوفير الوقت والجهد لعملائه، ولذلك سنتحدث اليوم عن بنك الجزيرة والتمويل الشخصي الذي يقدمه بدون الحاجة إلي تحويل الراتب، وأهم الشروط للحصول عليه.

تمويل شخصي لا يحتاج لتحويل الراتب بنك الجزيرة

يعتبر بنك الجزيرة من أهم بنوك المملكة، ومن أهم الخدمات التي يقوم بتقديمها هي الحصول علي تمويل شخصي بدون الحاجة إلي تحويل الراتب، والجدير بالذكر أن بنك الجزيرة يعتبر بنك إسلامي، حيث أن جميع العمليات التي تتم بداخله، تكون تابعة لمبادئ الشريعة الإسلامية، ولذلك عند الطلب بالحصول على التمويل الشخصي لا يحتاج هذا لتحويل الراتب من أجل تسديد القسط، وضرورة توفير وثيقة من جهة العمل ليست ضمن شروط الحصول على التمويل، ولكن يشترط أن يتم توفير شهادة تضمن أن الراتب الشخصي لا يقل عن ١٥٠٠ ريال سعودي.

وعند الموافقة على الشروط التي يضعها البنك يجب دفع ١٪ من مجمل مبلغ التمويل، وأيضا عند توفر جميع الشروط يجب دفع مبلغ ٥٠٠ ريال سعودي، و المستندات الضرورية التي يجب أن يتم توافرها للحصول عليه هي صورة من بطاقة الهوية الوطنية وينبغي أن تكون سارية المفعول.كنا يمكنك التعرف أيضاً على قرض أهل بنك التسليف

طريقة الحصول على التمويل

هناك بعض الخطوات البسيطة التي ينبغي القيام بها في حالة طلب الحصول على التمويل من قبل البنك وأهم هذه الخطوات :

ينبغي أولا الدخول على موقع الإلكتروني الخاص ببنك الجزيرة

ثم عليك تسجيل البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لها مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف، والمدينة التي تقوم بها في المملكة، والقيام باختيار الوظيفة، والحد الأدنى للدخل الشخصي الشهري.

وينبغي تسجيل الإجابة على أي استفسارات أخري.

ويجب الضغط علي خيار أنا لست روبوت.

وتستطيع التواصل مع خدمة العملاء عن طريق رقم الهاتف التابع للبنك “8002449999”.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي من بنك الجزيرة

هناك بعض الشروط السهلة التي قام بنك الجزيرة بوضعها ليتم الحصول علي القرض، وهذه الشروط هي :

بنبغي أن لا يقل المرتب الشهري الخاص بالمتقدم للقرض عن ألف ونصف ريال سعودي.

ينبغي أن يتم توافر سجل ائتماني .

يجب أن لا يقل عمر المتقدم للطلب عن 35 عاما .كما يمكنك التعرف أيضاً على خدمة إعفاء بنك الراجحي

مزايا الحصول على التمويل

يتميز الحصول على التمويل من قبل مصرف الجزيرة بتقديمه للعميل العديد من المزايا. ويمكننا ذكر أهم المزايا التي يوفرها مصرف الجزيرة للعملاء كما يلي: