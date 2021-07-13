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عمر شويل - جدة متى يفتح التسجيل في حساب المواطن 1442، من أهم الأسئلة التي تشغل أذهان الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، خاصةً وأن برنامج حساب المواطن لم يستقبل تسجيل جديد حساب المواطن منذ فترة طويلة، حيث يعد برنامج حساب المواطن أحد البرامج الاجتماعية التي تقدم الدعم في صورة راتب شهري يقدم للأسر التي تنطبق عليها شروط حساب المواطن، والتي تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر بالتحسينات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة؛ حيث تقوم الدولة بتوجه الدعم لمستحقيه من الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

متى يفتح التسجيل في حساب المواطن 1442

نظرًا لكثرة الأسئلة التي تتردد بشأن متى يفتح التسجيل في حساب المواطن 1442، رد برنامج حساب المواطن على حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه لا يوجد موعد محدد لفتح تسجيل جديد حساب المواطن 1442، وأن عملية التسجيل في حساب المواطن معلقة حاليًا نتيجة الضوابط الخاصة بدعم حساب المواطن.

أشار برنامج حساب المواطن أن تسجيل جديد حساب المواطن ظل مفتوح منذ إطلاق البرنامج في ديسمبر 2017 وحتى دفعة مارس 2020، وتم بالفعل التأكد من أهليتهم لاستحقاق دعم حساب المواطن، وأكد أنه يتم مراجعة ضوابط برنامج حساب المواطن بصورة مستمرة.

تسجيل جديد حساب المواطن 1442

عندما يتم الإعلان بشكل رسمي عن متى يفتح التسجيل في حساب المواطن، يستطيع المواطنين تسجيل جديد حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى البوابة الإلكترونية حساب المواطن ca.gov.sa. النقر على خيار تسجيل جديد حساب المواطن. العمل على تسجيل كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الجوال وبيانات الراتب الشهري وغيرها. القيام بتسجيل بيانات التابعين إن وجدوا. الموافقة على الشروط والأحكام. العمل على إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة. النقر على أيقونة تسجيل.

بهذا يكون قد انتهى المواطن من تسجيل جديد حساب المواطن، ويتولى القائمون على برنامج حساب المواطن التأكد من الأهلية، وانطباق شروط دعم حساب المواطن على المستفيدين، ويتم إشعار المواطن برقم المعاملة.

تسجيل دخول حساب المواطن

أتاحت وزارة الموارد البشرية رابط دخول حساب المواطن، والاستفادة بالخدمات التي يقدمها برنامج حساب المواطن للمستفيدين، والخطوات التالية توضح طريقة تسجيل دخول حساب المواطن:

تسجيل دخول البوابة الإلكترونية ca.gov.sa. العمل على تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. القيام بإدخال رمز التحقق البشري. النقر على خيار تسجيل الدخول.

تعديل رقم الجوال في حساب المواطن

عند تسجيل جديد في حساب المواطن 1442 لابد من تسجيل البيانات الشخصية بدقة، وفي حالة التغيير لابد من تعديل البيانات المُسجلة في برنامج حساب المواطن، وقد حدد البرنامج مدة 14 يوم فترة سماح لتعديل البيانات المُسجلة عند حدوث أي تغيير، وفيما يلي خطوات تعديل رقم الجوال في برنامج حساب المواطن:

تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية ca.gov.sa. النقر على خيار بيانات المستفيد. القيام بتسجيل رقم الجوال الجديد. النقر على أيقونة تأكيد.

تقديم اعتراض حساب المواطن

بعد الإعلان عن إيداع دفعة استحقاق المبالغ المالية في حساب المواطن، يقوم البرنامج بالإعلان عن بدأ استقبال طلبات الاعتراض على دعم حساب المواطن للدفعة التي تم صرفها بعد مرور أيام قليلة على خبر الإيداع، وذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية حساب المواطن، واتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول حساب المواطن. النقر على الدفعات المالية. النقر على خيار تقديم اعتراض. العمل على تحديد نوع الاعتراض سواء الدفعة ناقصة أو لم تستلم بعد مع تقديم كشف حساب. النقر على إرسال.

شروط التسجيل في حساب المواطن

يحصل على دعم حساب المواطن الفئات التي تنطبق عليها شروط التسجيل في حساب المواطن لذلك، كالتالي:

أن يكون المواطن سعودي الأصل والجنسية.

أن يكون المواطن من حاملي بطاقات التنقل.

استثنى برنامج حساب المواطن ابن وابنة المواطنة وزوجة المواطن السعودي.

ألا يزيد الدخل الشهري عن الفئات التي حددها برنامج حساب المواطن.

في النهاية نكون تعرفنا على خطوات تسجيل جديد حساب المواطن 1442، بالإضافة إلى كيفية تعديل رقم الجوال في حساب المواطن عند حدوث تغيير، فضلًا عن الإجابة عن تساؤل متى يفتح التسجيل في حساب المواطن 1442.