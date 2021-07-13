نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحي في السعودية 2021 في جميع محافظات ومدن المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحي في السعودية ، يبحث الكثير من المسلمين في المملكة العربية السعودية عن موعد صلاة عيد الأضحي 2021 ، خاصة بعد منعها في العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك حفاظا على المواطنين السعوديين من خطر الإصابة بالفيروس، كما يريد الجميع أيضا البدء في تجهيزات العيد المختلفة من الملابس والحلويات والأضاحي، كل عام وجميع المسلمين في مختلف الدول العربية والإسلامية بألف خير وإعادة الله عليكم بالخير واليمن والبركات، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على موعد صلاة العيد 2021 في جميع محافظات ومدن المملكة العربية السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

موعد صلاة عيد الأضحي في السعودية

موعد صلاة عيد الأضحي في السعودية . بدء الآن العد التنازلي على اقتراب موعد عيد الأضحي المبارك 2021 . كما أعلن المركز الفلكي في المملكة العربية السعودية موضحا أن أول أيام عيد الأضحي المبارك فلكيا سوف يكون في يوم الثلاثاء الموافق يوم 10 من شهر ذي الحجة 1442 هجريا والموافق يوم 20 من شهر يوليو 2021 ميلاديا. وبالتالي سوف يكون يوم وقفة عرفات في يوم الاثنين الموافق يوم 9 من شهر ذي الحجة 1442 هجريا والموافق أيضا يوم 19 من شهر يوليو 2021 ميلاديا .

موعد صلاة العيد في السعودية

متي يبدأ وقت صلاة العيد ؟ قامت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد صلاة عيد الأضحي في السعودية . والذي سوف يكون بعد شروق الشمس وارتفاعاها ( قيد رمح ). بنحو 20 دقيقة ( تلت ساعة ) بعد شروق شمس أول أيام عيد الأضحي المبارك 2021 . وسوف نعرض لكم جدول موعد صلاة عيد الأضحي 2021 في جميع محافظات ومدن المملكة العربية والسعودية. حيث تختلف توقيتات العيد من محافظة إلى أخرى. وكذلك من مدينة إلى أخرى بداخل المملكة من بضع دقائق إلى ساعة :

موعد صلاة العيد في الرياض ( الساعة 05:36 صباحا ) .

( الساعة 05:36 صباحا ) . كما يكون موعد صلاة العيد المدينة المنورة ( 06:05 صباحا ) .

( 06:05 صباحا ) . موعد صلاة العيد في مكة ( 06:09 صباحا ) .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم موعد صلاة عيد الأضحي في السعودية 2021 في جميع محافظات وكذلك مدن المملكة العربية السعودية، وكل عام وانتم بخير .