تسجيل حساب المواطن جديد برقم الهوية 1442 وطريقة التسجيل

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عمر شويل - جدة تسجيل حساب المواطن جديد برقم الهوية 1442؛ يعتبر برنامج حساب المواطن من أهم البرامج التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لمساعدة المواطنين أصحاب الدخل المحدود الذين تأثروا بالتغيرات الاقتصادية التي حدثت في المملكة، حيث يعمل حساب المواطن على إيصال الدعم المادي للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط ويستحقون الدعم لرفع مستواهم المعيشي وتحقيق العدالة.

التسجيل جديد فى حساب المواطن 1442

تم إنشاء رابط للتسجيل جديد فى حساب المواطن من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم تفعيل الرابط عند فتح باب التقديم مرة أخرى وسوف نقوم بالإعلان ذلك، وحينها يقوم المواطن الي تنطبق عليه الشروط الدخول إلى الرابط و تدوين بياناته عن طريق الخطوات التالية:

الولوج إلى الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن. الضغط على تَسجيل جديد في حساب المواطن. كتابة البيانات الشخصية المطلوبة ثم بيانات التابعين بدقة. الضغط على الموافقة بالشروط والأحكام. إرفاق المستندات المطلوبة ثم الضغط على تسجيل. سيصل إليك رسالة تحتوي على رقم المرور. قم بإدخال كلمة المرور ورمز التحقق مرة أخرى والاسم. هكذا تكون تمت عملية التَسجيل جديد فى حساب المواطن بنجاح.

المستندات المطلوبة للتَسجيل في حِساب المواطن

عند التَسجيل جديد فى حساب المواطن هناك بعض المستندات التي لابد من إرفاقها حتى تثبت أن المتقدم يستحق دعم حساب المواطن ومنها:

مستند يثبت قيمة الدخل الشهري.

ما يثبت مقدار الدخل الإضافي.

بطاقة الأحوال الخاصة برب الأسرة السعودية.

كارت العائلة.

حساب بنكي فعال.

مستند بدخل الزوجة.

بطاقة الهوية الوطنية .

شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن

تم وضع بعض الشروط من قبل برنامج حساب المواطن والتي لابد على المواطنين الذين يريدون التسجيل جديد فى حساب المواطن الانتباه إليها حتى يتمكنوا من التَسجيل في البرنامج من هذه الشروط :

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون مقيم إقامة دائمة في المملكة.

لابد أن يقوم مايفيد استقلاليته إن كان المتقدم أكبر من 18 عام مثل اثبات السكن الجامعي أو عقد إيجار.

كما يجب ألا يكون المتقدم موجود بأي دار إيواء أو مسجون.

وفي نهاية هذا المقال نكون قدمنا لكم تسجيل حساب المواطن جديد برقم الهوية 1442 وطريقة التَسجيل، المستندات المطلوبة للتَسجيل في حساب المواطن، شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن.