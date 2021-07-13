نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معاش الضمان الاجتماعي 1443 .. تعرف على الشروط في المقال التالي
تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالتدقيق من أجل وصول معاش الضمان الاجتماعي لمستحقيه الحقيقيين، وذلك عبر مراجعة بيانات المستفيدين المدونة من خلال الموقع الإلكتروني وتقسيمهم إلى شرائح بناءً على مؤهلاتهم وقدراتهم على العمل.
شروط معاش الضمان الاجتماعي 1443
وضعت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على المعاش المقدم من الضمان الاجتماعي، وهي عبارة عن التالي:
- أن يكون المتقدم للحصول على المعاش من حاملي الجنسية السعودية.
- تقديم أوراق رسمية تثبت الإقامة الدائمة داخل أراضي المملكة.
- أن يكون إجمالي الدخل الشهري للمتقدم أقل من مبلغ المعاش.
- التزام المستفيد بمتطلبات الوزارة المتمثلة في الرعاية الصحية للأبناء وتعليمهم.
شروط المعاش الاجتماعي للنساء غير السعوديات
حددت الوزارة بعض الشروط اللازم توافرها من أجل حصول النساء على المعاش، والتي تتمثل فيما يلي:
- يجب أن تكون المتقدمة للحصول على مبلغ معاش الضمان زوجة لرجل يحمل الجنسية السعودية.
- أن تكون أنجبت أبناء من زوجها السعودي.
- يشترط الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية.
- أن يكون لدى الزوجة تصريح إقامة ساري الصلاحية وقت التقديم.
- تقديم كافة المستندات الرسمية التي تثبت حالتها.
- في حالة أن المتقدمة سعودية الجنسية ومتزوجة من رجل غير سعودي، لابد من إقامتها برفقة أبنائها بشكل دائم في المملكة.
- امتلاك الأبناء إقامة سارية الصلاحية داخل السعودية وقت التقديم.
- تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت الزواج.
كيفية التسجيل في معاش وزارة التنمية الاجتماعية
هناك بعض الخطوات البسيطة التي يتم إتباعها للتسجيل في المعاش المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية، والتي تتمثل فيما يلي:
- أولاً، يقوم المتقدم بالدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية الإلكتروني الرسمي .
- ثم يقوم بالنقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”، ومنها الضغط على “خدمات إلكترونية للتنمية الاجتماعية”.
- سيتم الانتقال مباشرة إلى “تسجيل الدخول”.
- ثم الضغط على أيقونة “مستخدم جديد”، ويقوم بإدخال الاسم وكلمة المرور.
- من ثم يتم كتابة البيانات الشخصية (رقم الهاتف، رقم الهوية الوطنية).
- بعد ذلك يقوم بإدخال رمز التحقق المرئي الموضح على الشاشة.
- ثم يتم النقر على أيقونة “التسجيل”.
- من ثم يتم إدخال كود التفعيل الذي يرسله النظام تلقائيًا على رقم الهاتف المسجل، والضغط على كلمة “تأكيد”.
- يتلقى المستفيد رسالة نصية تفيد بإتمام عملية التسجيل بنجاح.
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