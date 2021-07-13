نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رخصة العمل في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن رخصة العمل أصبح الأمر الشاغل في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالعمالة والوافدين للمملكة العربية السعودية، وأصبحت خدمة من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية لمساعدة الوافدين للمملكة السعودية في الرد على أسئلتهم عن صلاحية رقم سداد رخصة العمل وكيفية سداد رخصة العمل وفيما يلي سنتحدث عن كل ما تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية لمساعدة الوافدين.
خدمات وجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية
تتيح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية المساعدات بكل الطريق للعمالة والوافدين الأجانب داخل أراضيها ومنها معرفة كيفية سداد رخصة العمل ومعرفة رقم سداد رخصة العمل ومدة رخصة العمل وحقوق العمالة وواجبات صاحب العمل تجاه العمالة العاملين في القطاع معه
دور الحكومة في المملكة السعودية
سعت الحكومة في المملكة العربية السعودية لمساعدة الوافدين الأجانب والعمالة بأراضيها بتنظيم العمل وذلك عن طريق بعض القوانين والإجراءات ولك لأن المملكة العربية السعودية تعتبر من أكثر الدول العربية في استقبال العمالة لأراضيها ولذلك ترعى حقوقهم وتقنن قوانين لحمايتهم من أصحاب العمل ومن أول الحقوق هي رخصة العمل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية حيث يستطيع الوافد الأجنبي العامل الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل وتجديد وسداد رخصة العمل خاصته.
ورخصة العمل لها تاريخ انتهاء محدد يجيب على العامل تجديده كل مرة ينتهي التاريخ، ويعتبر ذلك مساعدة وموافقة من حكومة المملكة العربية السعودية ولا يجوز تجديد الإقامة للعمالة من غير رخصة العمل.
بعض القوانين الخاصة برخصة العمل
- صاحب العمل هو المسؤول عن إصدار رخصة العمل لكل عامل موجود في قطاع الشغل في مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور
- صاحب العمل هو المسؤول عن دفع كل الغرامات والتكاليف لرخصة العمل لدى العمالة الوافدين إليه
- أقصى صلاحية لرخصة العمل سنتين ويجوز تجديدها بموافقة طرفي العمل، العامل وصاحب العمل بنفسهم
- صاحب العمل هو المسؤول عن كل تكاليف إصدار الإقامة ورخصة العمل واستقدام العمالة
- يستطيع العامل الشكوى لمكتب العمل لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حالة رفض صاحب العمل تجديد رخصة العمل في حالة وجود العامل في عمله
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