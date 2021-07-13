نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1442 طريقة وشروط التسجيل عبر موقع ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1442، من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثيرين من المواطنين في المملكة العربية السعودية رابط تسجيل جديد حساب المواطن، وكلك للاستفادة من الدعم الذي يقدمه هذا البرنامج للمواطنين، ويعد برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم المالي المقدم من حكومة المملكة للمواطنين السعوديين، والذي تم تدشينه من أجل مساعدة الأسر المتعففة والأسر الأشد احتياجاً، ومحدودي الدخل لتوفير احتياجاتهم الأساسية، ويتم التسجيل إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، ونوضح لكم خطوات التسجيل الجديد في حساب المواطن وطريقة الحصول على الدعم عبر موقع ثقفني فتابعونا.

رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1442

مع كثرة البحث عن تفاصيل ورابط التسجيل في برنامج حساب المواطن، الذي تم تدشينه من قبل حكومة المملكة في عام 2017، وذلك بهدف صرف بعض الأموال للمواطنين لتلبي احتياجاتهم، حيث أعلن برنامج حساب المواطن على حسابه الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التسجيل والتقديم للحصول على المساعدات المالية في حساب المواطن غير متاح حالياً ولا يوجد أي وقت لفتح التسجيل، وأكدت الجهات المختصة أنه فور الإعلان عن فتح التسجيل في حساب المواطن سيتم الإعلان عنه في حساب المواطن.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1442

أوضع حساب المواطن عدة شروط لابد من أن يلتزم بها جميع المواطنين السعوديين بالمملكة للتسجيل بالحساب ومن أهم تلك الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن لا يكون المتقدم مستفيد من أحد دور الإيواء بالمملكة.

أن يكون التقدم من حامل بطاقة الإقامة بالسعودية.

استثنى البرنامج من التسجيل كلاً من ابن وابنة المواطنة وزوج أو زوجة المواطن السعودي.

ألا يزيد الدخل الشهري الحد المانع من استحقاق دعم حساب المواطن.

شرط ألا يكون للمتقدم مصدر دخل آخر غير حساب المواطن.

ووجه البرنامج من ضرورة إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح حتى يتم قبول الطلب، وفي حالة إدخال بيانات ومعلومات غير صحيحة أو أوراق غير سليمة سيتم الرفض فوراً.

كيفية تسجيل جديد في حساب المواطن 1442

يتثنى للمواطنين السعوديين من التسجيل بالبرنامج إلكترونياً ويتثني لجميع المتقدمين من الاستفادة من الدعم الذي يقدمه هذا البرنامج فور التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية :

أولاً، تسجيل الدخول إلي الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن ca.gov.sa.

ثانياً، الضغط على أيقونة رابط تسجيل جديد حساب المواطن.

ثالثًا، كتابة جميع البيانات الشخصية والتأكد من صحتها مثل “الاسم ورقم الجوال وبيانات الدخل الشهري”.

رابعاً، قراءة الشروط والضوابط المعلنة من قبل البرنامج، ثم الضغط على أيقونة موافق.

خامساً، قم بإرفاق جميع المستندات والوثائق المطلوبة.

سادساً، ستصلك الآن رسالة عبر الجوال، بها كلمة مرور قم بكتابتها في البرنامج، ثم الضغط على أيقونة التالي.

الآن سيتم تفعيل الحساب ليتثني لك الحصول على الدعم المالي الشهري فور الإعلان من قبل البرنامج عن تفعيل التسجيل للمواطنين.