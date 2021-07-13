قرض شخصي 250 ألف ريال بدون كفيل وبشروط ميسرة جدا من بنك الراجحي

قرض شخصي 250 ألف ريال بدون كفيل، أزمة ووباء فيروس كورونا Covid 19 على مختلف بلاد العالم وقد تسببت في العديد من الأزمات وكانت على رأسهم تقاعد الكثير من المواطنين عن العمل وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية لذلك قدم بنك الراجحي قرض شخصي للمواطنين في المملكة العربية السعودية ليساعدهم على بدء خطوة جديدة في حياتهم تسهل عليهم مصاعب الحياة ولو قليلًا حيث يمكنهم من خلال هذا القرض البدء في مشروع عمل جديد أو سداد ديون أو أقساط تؤرقهم في حياتهم ومن خلال السطور التالية سنتعرف على مزايا وشروط هذا القرض.

شروط قرض 250 ألف ريال بدون كفيل من بنك الراجحي

أعلن بنك الراجحي السعودي عن بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم على طلب الحصول على هذا القرض وهذه الشروط عبارة عن:

ألا يزيد عمر المتقدم على القرض عن 70 عام.

القسط الشهري للتمويل عبارة عن 900 ريال سعودي.

يجب سداد جميع الرسوم الإدارية والتي تبلغ قيمتها 500 ريال سعودي.

تكلفة القرض هي عبارة عن 12%.

الربح السنوي للقرض يبدأ من 3.68%.

مزايا قرض بنك الراجحي السعودي

يتميز هذا القرض المقدم من بنك الراجحي الخاضع لرئاسة بنك النقد العربي السعودي بالعديد من المزايا ومن بينهم:

القرض بدون كفيل أو ضامن.

يسير القرض وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

مدة سداد القرض تصل إلى 5 سنوات حسب اختيار العميل.

القرض يصل إلى 250 الف ريال سعودي.

قلة الفوائد والأرباع على القرض.

طريقة التقدم على قرض بنك الراجحي بدون كفيل

يوجد بعض الخجوات الهامة التي يجب اتباعها من أجل الحصول على قرض بنك الراجحي السعودي وهي: