نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات تحذر من مخالفة في موسم الحج عقوبة مرتكبها السجن و الغرامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مازالت وزارة الحج و العمرة تلتزم بالعمل بجميع الاجراءات الاحترازية و الوقائية، منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد و وبالتالي فقد سبق و قررت بأن يكون موسم الحج خلال هذا العام قاصرا فقط على كلا من المتواجدين داخل المملكة سواء من المواطنين أو المقيمين بحيث لا يتجاوز عدد الحجاج لبيت الله الحرام هذا العام حوالي 60 ألف حاج، خاصة بعد ظهور الكثير من التطورات و التغيرات التي طرأت على الفيروس مؤخرا، بشرط أن يكون جميع المتقدمين لأداء فريضة الحج لهذا العام لا يعانون من الأمراض المزمنة، وأن يكون متوسط أعمارهم فيما بين 18 و 65 عاماً، وأن يكونوا سبق لهم الحصول على اللقاح، ومع ذلك فقد أصدرت مديرية الجوازات بيانا أشارت فيه إلى أن هناك مخالفة في موسم الحج سوف يتعرض مرتكبها الى السجن والمخالفة والتي نسردها لكم بالتفصيل من خلال السطور التالية .

الجوازات تحذر من مخالفة في موسم الحج عقوبة مرتكبها السجن و الغرامة

وكانت المديرية العامة للجوازات السعودية، قد كشفت من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر”، إلى أن هناك مخالفة سوف يتم متابعتها خلال موسم الحج، حيث سيتم توقيع عقوبة على من يرتكبها تشمل السجن و الغرامة، وهي نقل حجاج خلال الموسم، لا يكون لهم تصريح بالحج هذا العام .

و عند توقيف أي شخص يقوم بارتكاب تلك المخالفة ، سوف يتم توقيع عقوبة عليه تتمثل في : سجن الشخص

المخالف سواء مواطن أو مقيم مدة تصل إلى ستة شهور، بالاضافة الى غرامة مالية تصل إلى مبلغ

50 ألف ريال سعودي، والتشهير بالشخص المخالف.

ما هي عقوبة الشخص المقيم في حالة قيامة بالمخالفة ؟

وكما سبق و أوضحنا عقوبة المخالف بالسجن و الغرامة لكلا من المواطن و المقيم، إلا أن هناك عقوبة

أخرى يتم توقيعها على الشخص المقيم في حالة قيامه بالمخالفة ، و هي ترحيله الى وطنه فور انتهاءه من

تنفيذ العقوبة الأساسية، بالاضافة الى منعه من دخول المملكة مرة أخرى طبقا للمدة المحددة قانونا.

جدير بالذكر أن عقوبة الإبعاد ” الترحيل ” من المملكة العربية السعودية للشخص الوافد الذي تم «تبصيمه» باستخدام بصمة الحج دون استخراج تصريح الحج سوف تصل مدتها الى 10 سنوات، مع العلم أن أي شخص وافد يتم ترحيله من المملكة لا يمكنه العودة إليها مرة أخرى إلا بهدف الحج والعمرة فقط.