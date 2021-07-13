“وزارة التعليم” تطلق رابط التسجيل في المسارات التطويرية للمعلمين والمعلمات عبر منصة التدريب تابع

أعلنت وزارة التعليم عن رابط التسجيل في المسارات التطويرية للمعلمين والمعلمات المنتسبين إليها الراغبين في تدريس مواد غير تخصصاتهم، وفق برامج تدريبية محددة معدة من قبل متخصصون من الوزارة، للترقي في العمل من المدرسين الذين يدرسون في الصفوف النهائية من المرحلة الابتدائية الراغبين في التدريس بالمرحلة المتوسطة أو الثانوية، وحددت الوزارة الفئات المستهدفة من المعلمين ومدة الدورات التدريبية التي لن تقل عن 15 يوم، ولن تذيد عن 24 يوم للدورة، وفيما يلي رابط منصة التدريب وألية التسجيل واختيار البرامج.

رابط التسجيل في المسارات التطويرية للمعلمين

في ظل أستعدادات وزارة التعليم في المملكة للعام الدراسي القادم 1443، تقوم بالعمل على سد العجز في بعض الإدارات التعليمية وفي بعض التخصصات التعليمية، من خلال عمل دورات تدريبية للمعلمين في تخصصات غير التخصصات التي يعملون بها، ونقلهم للعمل في أماكن أخرى وترقيتهم، على عدة مراحل بهدف تطوير العملية التعليمية المستمر طوال العام، لتنفيذ رؤية المملكة الاستراتيجية لتطوير التعليم 2030.

مراحل تنفيذ مشروع المسارات التطويرية للمعلمين والمعلمات