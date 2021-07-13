نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “وزارة التعليم” تطلق رابط التسجيل في المسارات التطويرية للمعلمين والمعلمات عبر منصة التدريب تابع في المقال التالي
أعلنت وزارة التعليم عن رابط التسجيل في المسارات التطويرية للمعلمين والمعلمات المنتسبين إليها الراغبين في تدريس مواد غير تخصصاتهم، وفق برامج تدريبية محددة معدة من قبل متخصصون من الوزارة، للترقي في العمل من المدرسين الذين يدرسون في الصفوف النهائية من المرحلة الابتدائية الراغبين في التدريس بالمرحلة المتوسطة أو الثانوية، وحددت الوزارة الفئات المستهدفة من المعلمين ومدة الدورات التدريبية التي لن تقل عن 15 يوم، ولن تذيد عن 24 يوم للدورة، وفيما يلي رابط منصة التدريب وألية التسجيل واختيار البرامج.
رابط التسجيل في المسارات التطويرية للمعلمين
في ظل أستعدادات وزارة التعليم في المملكة للعام الدراسي القادم 1443، تقوم بالعمل على سد العجز في بعض الإدارات التعليمية وفي بعض التخصصات التعليمية، من خلال عمل دورات تدريبية للمعلمين في تخصصات غير التخصصات التي يعملون بها، ونقلهم للعمل في أماكن أخرى وترقيتهم، على عدة مراحل بهدف تطوير العملية التعليمية المستمر طوال العام، لتنفيذ رؤية المملكة الاستراتيجية لتطوير التعليم 2030.
مراحل تنفيذ مشروع المسارات التطويرية للمعلمين والمعلمات
|المرحلة الأولى
|يتم بها ترشيح المتدربين من المعلمين والمعلمات من كل إدارة تعليمية وهي من 1 ذي الحجة حتى يوم 4 من نفس الشهر.
|المرحلة الثانية
|تجهيز منصة التدريب الإلكترونية ووضع البرامج الخاصة بالدورات وهذه المرحلة تبدأ من يوم 1 ذي الحجة حتى يوم 15 من ذي الحجة
|المرحلة الثالثة
|مرحلة التنفيذ وهي تبدأ يوم 15 ذي الحجة حتى يوم 18 من نفس الشهر شهر ذي الحجة
|المرحلة الرابعة
|وهي مرحلة التقييم وتكون في نهاية الفصل الدراسي الأول من العام القادم 1443
رابط التسجيل في المسارات التطويرية والفئات المستهدفة
حددت وزارة التعليم السعودية المعلمين والمعلمات المستهدفين من البرنامج وهم كما يلي.
- المعلمين والمعلمات في الصفوف النهائية للمرحلة الابتدائية.
- المعلمون الراغبين في تدريس تخصصات غير تخصصاتهم.
- الراغبين في الترقي من المرحلة التعليمية الابتدائية إلي التدريس في المرحلة المتوسطة أو الثانوية.
ألية التسجيل في المسارات التطويرية للمعلمين
- الدخول على المنصة الإلكترونية للمسارات التطويرية.
- تسجيل البيانات الشخصية على المنصة.
- تأكيد حضور الدورة التدريبية عبر رسالة “sms” البريد الإلكتروني.
- حضور البرامج التدريبية وفق المواعيد المحددة لها.
وزارة التعليم السعودية
تسعى دائماً وزارة التعليم في المملكة على التطور، والعمل على تنفيذ البرامج التدريبية التي من شأنها النهوض بالعملية التعليمية، ومن أهم هذه الأعمال هي النهوض بالمعلمن ورفع كفائتهم فهم العمود الفقري للمنظومة، وأساس تطورها لذا تقدم البرامج التدريبية المختلفة لتأهيلهم وتدريبهم والرفع من قدراتهم المهارية.
مزايا الالتحاق والتسجيل بالمسارات التطويرية
- أضافه عدد الساعات التدريبية للمعلمين والمعلمات في سجله وملفه المهني.
- يحصل المعلمون في نهاية الدورة التدريبية على شهادة معتمدة من قبل المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.
- كل ساعة تدريبية يحصل المعلم والمعلمة عليها 150 ريال سعودي.
- تكون من ضمن المفضلات والشهادات التي ترجح كفة المعلمين في الترقي.
- يحصل المعلم المتدرب على مكافأة خارج دوام بمقابل 22 ليلة وفق النظام المتبع خلال التدريب.
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