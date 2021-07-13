نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لدخول المسجد النبوي شروط تعرف عليها هنا بالتفصيل المختصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة توجد شروط عديدة لدخول المسجد النبوي ، خاصة في هذه الفترة العصيبة من الزمان، وذلك للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد covid19، وهذه الشروط التي سنتعرف عليها هي التي سبق وأن أعلنتها وزارة الحج والعمرة السعودية مؤخراً، والتي تخص الحرمين الشريفين، ولقد نوهت الوكيل المساعد للشؤون النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي “سارة بنت مقبل الحيسوني” بالدور الكبير التي تقوم به المرأة في فترة الجائحة، كما أشارت إلى أن تمكين المرأة في قطاعات الأعمال بالمسجد النبوي ساهم بشكل كبير في شمولية الخدمات وتكاملها، وخاصة المقدمة لقاصدات الحرمين الشريفين، وقامت الحيسوني بتوجيه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز” على العناية والاهتمام وتقديم الدعم الكامل للحرمين الشريفين في أثناء أزمة كورونا للعام المضي.

وما زال العمل حتى الآن يسير بشكل منظم وفعال حفاظاً على الزائرين للمسجد النبوي، وفيما يلي سوف نتناول هذه الشروط بصورة مختصرة ومفصلة.

وكالة المسجد النبوي لدخول المسجد النبوي شروط وهي

في رمضان الماضي أعلنت وكالة المسجد النبوي عن حزمة من الإجراءات الاحترازية. والذي تم العمل بها منذ بداية الشهر الكريم وذلك بعد التصديق من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والموافقة. على إعادة فتح المسجد النبوي مرة أخرى في وجوه المصلين. لكن مع استمرار تعليق الدخول لحدود الروضة الشريفة منعاً لحدوث فوضى، وعلى أن لا تزيد نسبة المصلين عن 40% من الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي.

وأعلنت وكالة المسجد النبوي أنها قامت بإزالة السجاد من مناطق التوسعات والساحات بشكل كامل. لكن بحيث يقوم المصلون بأداء الصلاة على الرخام. وبالنسبة لمواقف السيارات الخاصة بالمسجد النبوي فقد قامت الوكالة بتشغيلها بنسبة لا تتعدى 50% من طاقتها الاستيعابية، على أن يتم دفع الأجرة المستحقة عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بها.

شروط دخول المسجد النبوي

أولاً: الأشخاص المحصنين، وذلك وفقاً ما يتم تسجيله على تطبيق “توكلنا” لفئات المحصنين وهم (محصن متعافي، محصن بالجرعة الأولى، محصن).

الأشخاص المحصنين، وذلك وفقاً ما يتم تسجيله على تطبيق “توكلنا” لفئات المحصنين وهم (محصن متعافي، محصن بالجرعة الأولى، محصن). ثانياً: الالتزام بتعليمات الفريق المنظم.

الالتزام بتعليمات الفريق المنظم. ثالثاً: الالتزام بآداب الزيارة الشرعية، مع الحفاظ على المتعلقات الشخصية، وعدم تركها في أي مكان من المسجد.

الالتزام بآداب الزيارة الشرعية، مع الحفاظ على المتعلقات الشخصية، وعدم تركها في أي مكان من المسجد. رابعاً: التقيد بالعلامات الملصقة على الأرض أثناء الصلاة والجلوس للذكر وذلك حفاظاً على التباعد الاجتماعي.

التقيد بالعلامات الملصقة على الأرض أثناء الصلاة والجلوس للذكر وذلك حفاظاً على التباعد الاجتماعي. وكذلك لبس الكمامة الطبية، وعبوة الكحل ألأثيلي اللازمة للتطهر دائماً والعمل بكافة الإجراءات الاحترازية.

خامساً: وجود تصريح نشط على تطبيق “توكلنا”، مع إبراز التطبيق ذاته، وذلك للمحصنين الذي مر على تلقيهم للجرعة الأولى أربعة عشر يوما، أو المتعافين تماماً.

وجود تصريح نشط على تطبيق “توكلنا”، مع إبراز التطبيق ذاته، وذلك للمحصنين الذي مر على تلقيهم للجرعة الأولى أربعة عشر يوما، أو المتعافين تماماً. سادساً: مدة بقاء كل مجموعة في الروضة الشريفة هي عشر دقائق فقط.

مدة بقاء كل مجموعة في الروضة الشريفة هي عشر دقائق فقط. سابعاً: الالتزام بالحضور في نقطة التجمع المحددة والموعد المحدد، وفي حال عدم الحضور يتم إلغاء التصريح نهائياً.

تحميل تطبيق زائرون للمسجد النبوي الشريف

أطلقته وكالة المسجد النبوي وأتاحته لجميع المواطنين والمقيمين أيضا والزائرين.

وهو عبارة عن تطبيق خاص يقدم الخدمات المتنوعة بطريقة إلكترونية لجميع زوار المسجد النبوي الشريف، وذلك مثل طلب ماء زمزم، وأماكن التجمع ومواعيدها.

وباختصار أيضا فهو تطبيق شامل لكل خدمات وكالة المسجد النبوي لغرض التنظيم في ظل ابتلاء فيروس كورونا.

وللتيسير عليك عزيزي القارئ إليك روابط تحميل التطبيق لكل من الهواتف العاملة بنظام أيفون وأندر ويد.

تطبيق اعتمرنا للتسجيل لزيارة المسجد النبوي

ولقد أتاحت أيضا وكالة المسجد النبوي خدمة منح التصاريح إلكترونيا من خلال تطبيق أعدته لذلك خصيصاً لذلك الغرض، وهو تطبيق اعتمرنا.

حيث يمكن للراغبين في الزيارة للمسجد النبوي القيام بالحصول على تصريح باتباع الخطوات الآتية.

أولا: فتح التطبيق من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة به على شاشة هاتفك الرئيسية.

فتح التطبيق من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة به على شاشة هاتفك الرئيسية. ثانياً: الموافقة على أذون التطبيق، والتسجيل للدخول أو إنشاء حساب جديد.

الموافقة على أذون التطبيق، والتسجيل للدخول أو إنشاء حساب جديد. ثالثاً: الدخول لخدمة تصريح، ثم تحديد البيانات المطلوبة كاملة، واختيار الموعد المناسب للزيارة للمسجد والموعد المناسب لزيارة الروضة الشريفة.

الدخول لخدمة تصريح، ثم تحديد البيانات المطلوبة كاملة، واختيار الموعد المناسب للزيارة للمسجد والموعد المناسب لزيارة الروضة الشريفة. رابعاً: الموافقة على الشروط والأحكام، ثم النقر على استمرار لإنهاء عملية الحجز، ثم تأكيده، ثم حفظ (QR Code)، وذلك لتقديمه للموظف المختص.

وهنا أتينا إليك عزيزي القارئ بتطبيق اعتمرنا لكل من الهواتف العاملة بنظام أند رويد والهواتف العاملة أيضا بنظام أيفون.