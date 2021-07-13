رابط التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة وشروط التسجيل reef.gov.sa

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة وشروط التسجيل في برنامج ريف يبحث عنه العديد من من الأُسر الريفية لكي يحصلوا على الدعم المادي من ريف، حيث يوجد العديد من الأسر الريفية يريدون الانضمام إلى دعم ريف، ولذلك سوف نقوم بشرح طريقة التسجيل في دعم ريف بالتفصيل في هذه المقالة ويعض الأمور الأُخرى المتعلقة بدعم ريف.

رابط التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة

تقوم منصة ريف باستهداف العديد من القطاعات الزراعية، والهدف من هذا البرنامج هو رفع مستوى المعيشة لدى المزارعين والأسر الريفية وأيضا لكي يتم زيادة الإنتاج الزراعي في المملكة العربية السعودية، حيث أن برنامج ريف يقوم بدعم صغار المزارعين والأسر الريفية ماديا، وبرنامج ريف هو واحد من برامج رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية.

طريقة التسجيل في دعم ريف

يمكنك التسجيل في دعم ريف عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لمنصة ريف.

ثم بالضغط على زر “سجل الأن”.

قم بإدخال البيانات المطلوبة منك، وتلك البيانات هي كالتالي:

قم بكتابة الاسم.

قم بإدخال رقم الهوية الخاصة بك.

قم بكتابة تاريخ الميلاد الخاص بك.

قم بإدخال رقم الجوال الخاص بك.

قم بكتابة كلمة المرور الخاص بحسابك في المنصة.

قم بكتابة رمز التحقق المرئي.

شروط التسجيل في برنامج ريف

ولكي تستطيع التسجيل في دعم ريف يجب أن يتوافر بعض الشروط، وتلك الشروط هي كالتالي:

أن يكون المتقدم إلى دعم ريف يملك الجنسية السعودية.

يجب أن يكون لا يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

أن يكون عمر المتقدم 21 عاما أو أكثر.

أن يكون دخل المتقدم الشهري 6000 ريال أو أقل.

أن يكون المتقدم يعمل في أحد المهن الزراعية في المملكة.

أن يكون المتقدم يمتلك حساب في أحد البنوك في المملكة وأن يكون الحساب نشطا.

أن تكون الأسرة حاصلة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية السعودية.

أن يقوم المتقدم برفع طلب إلى منصة ريف بعد أن يكون قد أستوفى الشروط.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة رابط التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة وطريقة التسجيل في دعم ريف وشروط التسجيل في برنامج ريف.