نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي طباعة تأشيرة خروج نهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي من الخدمات التي تهم كثيراً المقيمين بالمملكة العربية السعودية عقب انتهاء إقامتهم بالمملكة أو الرغبة في إنهاء تعاقدهم ومغادرة المملكة بشكل نهائي، وتوفر منصة أبشر الإلكترونية خدمة الاستعلام عن صدور تأشيرة الخروج النهائي، وكذلك تتوافر هذه الخدمة عبر منصة مقيم، حيث يمكن من خلال هاتين المنصتين الاستعلام عن صلاحية التأشيرة قبل مغادرة البلاد.

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي

يمكن الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي بطريقتين وهما:

استعلام عن تأشيرة خروج نهائي عبر أبشر

يمكن الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج نهائي عن طريق أبشر بشرط وجود حساب للعامل الوافد على المنصة بالخطوات التالية:

الدخول على منصة أبشر.

تسجيل الدخول على المنصة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم قم بإدخال رمز التأكيد المرسل على الجوال لتأكيد عملية تسجيل الدخول.

من خدماتي، قم بالضغط على استعلامات، ثم قم بالضغط على الجوازات، ومنها نضغط على حالة تأشيرة خروج وعودة.

ستظهر أمامنا صفحة جديدة، قم بإدخال رقم الإقامة الخاصة بك، ثم رقم هوية الكفيل، ثم الرمز المرئي، وأخيراً قم بإدخال رقم التأشيرة أو رقم الجواز، ثم انقر على عرض.

ستظهر أمامنا بيانات التأشيرة من رقمها وتاريخ انتهاء صلاحيتها والنوع نهائي.

استعلام عن تأشيرة خروج نهائي عبر منصة مقيم

تتم عملية الاستعلام عن صلاحية التأشيرة عبر مقيم كما يلي:

الدخول على رابط الاستعلام على صلاحية التأشيرة عبر منصة مقيم كما بالصورة.

قم باختيار نوع التحقق من صلاحية تأشيرة الخروج النهائي سواءا كان برقم الإقامة أو رقم التأشيرة، ثم قم بإدخال رقم الإقامة أو التأشيرة.

قم بتحديد نوع المطابقة الذي تريده إما عن طريق رقم الإقامة أو رقم التأشيرة أو رقم الجواز، أو الاسم ، أو تاريخ الميلاد، أو تاريخ انتهاء الإقامة، أو تاريخ انتهاء التأشيرة، ثم قم بالإدخال لرقم المطابقة في الخانة التي تليها، ثم انقر على تحقق.

ستظهر أمامنا في الصفحة التالية جميع بيانات التأشيرة المدخل رقمها.

طباعة تأشيرة خروج نهائي

بعد الانتهاء من الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة مقيم كما سبق، يمكن طباعة بيانات التأشيرة الظاهرة أمامنا مباشرة، بالضغط على طباعة التأشيرة، كما يمكن طباعتها بعد ظهور بياناتها أيضاً عبر منصة أبشر بالخطوات السابق ذكرها.

شروط اصدار تأشيرة خروج نهائي

حددت المديرية العامة للجوازات مجموعة من الشروط حتى يتثنى للمقيم استخراج تأشيرة خروج نهائي لمغادرة المملكة وهي:

ضرورة وجود الموظف الوافد داخل المملكة العربية السعودية عند تقديم الطلب. ضرورة تسديد المخالفات المرورية قبل الشروع في اصدار التأشيرة، ولذلك يجب الاستعلام عن المخالفات المرورية لسدادها قبل اصدار التأشيرة. ألا يكون على الوافد ملكية سيارة. القيام بملأ استمارة اصدار تأشيرة خروج نهائي على منصة أبشر. سريان صلاحية جواز السفر الخاص بالعامل الوافد لمدة لا تقل عن ستين يوماً. ضرورة التأكد من سريات صلاحية الإقامة قبل البدء في استخراج التأشيرة الخروج النهائي حتى لا تتعرض لغرامة مخالفة نظام الإقامة بالمملكة.

استخراج تأشيرة الخروج النهائي

يتم استخراج تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة أبشر عن طريق العامل الوافد نفسه وذلك بعد اصدار قانون العمل الجديد في مارس 2021، وتتم عملية طلب اصدار تأشيرة الخروج النهائي بالخطوات التالية: