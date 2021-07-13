خطوات إخراج الأضحية عبر منصة إحسان لموسم الحج

إخراج الأضحية عبر منصة إحسان الآن يحتل العمل الخيري في المملكة العربية السعودية مكانة كبيرة، وتعتبر منصة إحسان الخيرية من المنصات الإلكترونية، التي توفر الوقت والجهد في التبرع، وكذلك الحصول على المساعدات في المملكة، حيث تقوم هذه المنصة بطرح طريقة التبرع والعديد من المساعدات المالية والعينية، لكل من يرغب بالحصول عليها من المتوافقين مع الشروط، ثم أنه تتيح منصة إحسان للحجاج والمضحين، التوكيل بأداء نسك الهدي والأضاحي خلال موسم الحج 1442هـ، وتوزيعها على مستحقيها خلال أوقاتها الشرعية، ويهدف برنامج الأضاحي إلى تسهيل أداء النسك رقميًا عبر الشراكة مع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، كما يمكن الاطلاع علي خطوات التسجيل في منصة إحسان كمستفيد 1442 وشروطها.

خطوات إخراج الأضحية عبر منصة إحسان

قد أوضحت منصة إحسان أن خطوات إخراج الأضحية تكون عن طريق الخطوات التالية:

أن يقوم المضحي بالدخول إلي منصة إحسان الخيرية. ثم اختيار الأضاحي من قائمة برامجنا. قم باختيار الأضحية وتحديد العدد. ثم بعد أكمل عملية الدفع. وأخيرا سوف يصل للمستفيد تحديثات عن حالة الأضحية أولًا بأول.

مزايا منصة إحسان الخيرية في المملكة

وتقدم منصة إحسان الخيرية، العديد من المزايا والخدمات لكثير من المواطنين، ومن أبرزها ما يلي:

تتميز منصة إحسان الخيرية بسهولة التبرع، في أي وقت ومن أي مكان. تعمل منصة إحسان بناء على قواعد الأمانة والشفافية ما يمنح المتبرعين ثقة وضع أموالهم والتبرع بها. تقديم التقارير للمتبرعين التي تُعلمهم بما تم بالتبرعات التي تبرعوا بها. تحرص المنصة على استخدام أعلى معايير الأمان التقنية، للمحافظة على خصوصية وأمان معلومات المتبرعين. تتيح العديد من الخيارات للتبرع لتسهيل عملية التبرع بالنسبة للمتبرعين. إمكانية التبرع عبر البطاقات الائتمانية والفيزا والطرق الإلكترونية الأخرى. تقدم مجالات متنوعة في الحالات المتاحة للتبرع، ما يسهم في زيادة أوجه العمل الخيري.

منصة إحسان الخيرية 1442

قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، بإطلاق المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان، وجاء ذلك في ضوء الجهود الحكومية، التي تهدف من خلالها إلى مساعدة المحتاجين وتمكينهم من الحصول على الاحتياجات اللازمة لهم، وتعمل منصة أحسان الخيرية على تنمية وتطوير العمل الخيري في المملكة للوصول إلى المجتمع المتكافل، وكما تعمل المنصة على التخفيف قدر الإمكان من الصعوبات التي يواجهها المتبرعين بأثناء إجراءات التحويل البنكي للجهات غير الربحية في المملكة.