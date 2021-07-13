أهم شروط التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة

التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة تعمل المملكة العربية السعودية على تشجيع الإنتاج المحلي والعمل على تحقيق التنمية الذاتية للمنتجات المحلية والسلع الغذائية وغيرها من المنتجات، لذا قامت بتدشين حملة لدعم الأفراد العاملين في الزراعة والانتاج الحيواني، وذلك من خلال توفير دعم مادي لهم أطلق عليه دعم ريف، وذلك بهدف تشيعهم لزيادة الكفاءة الذاتية والعمل على إنتاج محلي أكبر من أجل تحقيق رؤية ٢٠٣٠ التي تسمو إليها المملكة بالإضافة إلى محاولة تحقيق الرقي والنمو الاقتصادي في مختلف المجالات الحياتية بالمملكة، ومن خلال هذا الموضوع سوف نتطرق إلى ما هو دعم ريف للأسر المنتجة، وكيفية التسجيل فيه، وأهم الشروط التي يجب توافرها للحصول على هذا الدعم، ونتابع معكم من خلال موقعنا تفاصيل التعرف على الدعم الريفي لعام 1442 عبر تلك المقالة وأهم الشروط المطلوبة لكي يتمكن المستفيد من الاستفادة من المبلغ المالي المقدم للدعم الريفي في المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على دعم ريف

يمكن الآن بكل سهولة الحصول على دعم للرجال والنساء العاملين في مجال الزراعة إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم في اراضي السعودية.

ألا يكون يتقاضى راتب شهري يتجاوز ٦ آلاف ريال سعودي.

أن يكون مهنته الأساسية هى الزراعة أو في الإنتاج الحيواني أو إنتاج الدواجن.

أن يكون تجاوز ٢١ سنة.

كيفية التسجيل في دعم ريف

يمكنكم التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة إذا توافرت الشروط السايق ذكرها، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل في التالي:

ادخل على رابط ريف من هنا.

سجل الدخول على الرابط، وذلك عن طريق ادخال اسم المستخدم الخاص بك وكلمة مرورك.

سيفتح معك الموقع، اختر أيقونة التسجيل في الدعم.

سجل جميع بياناتك بشكل صحيح.

ادخل رقم الموبايل الخاص بك.

سيقوم الموقع بإرسال رسالة نصية، يوجد بها رمز تأكيد، عليك وضعه في الخانة المخصصة له.

بعد ذلك اضغط على زر تسجيل.

انتظر سيتم الرد عليك من بعد الانتهاء من فحص بياناتكم والتأكد من صحتها.