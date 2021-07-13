طريقة إلغاء موعد لقاح كورونا صحتي رسميًا بالخطوات 1443

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عمر شويل - جدة طريقة الغاء موعد لقاح كورونا صحتي يعتبر من الخدمات الحديثة التي وفرتها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية من خلال تطبيق صحتي وكذلك عبر توكلنا، وهذا لمساعدة أكبر عدد ممكن من سكان المملكة في الحصول على الجرعة في الوقت المناسب للتقليل من تفشي فيروس كورونا المستجد.

طريقة الغاء موعد لقاح كورونا صحتي

يعتبر الغاء موعد لقاح كورونا عبر موقع صحتي من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها العديد من المستفيدين من القاح، ولهذا قامت وزارة الصحة بتوفير إمكانية إدارة المواعيد الخاصة باللقاح لكي يتمكن الفرد من الحصول على اللقاح في الوقت المناسب له، ويمكن اتباع الخطوات التالية لإلغاء لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي كما يلي:

الدخول إلى تطبيق صحتي التابع لوزارة الصحة السعودية.

اختيار لقاح كورونا.

اختيار أيقونة خدمة حجز المواعيد.

سوف تظهر المواعيد المحجوزة بالفعل، وبعدها يتم اختيار إلغاء.

التأكد على إلغاء الموعد وحفظ التغييرات.

رقم إلغاء حجز لقاح كورونا صحتي

على الرغم من توفير تطبيق خاص لوزارة الصحة السعودية وهو موقع صحتي، إلا أنها أكدت عبر الموقع الرسمي الخاص بها على منصة تويتر أنها قامت بتوفير خط ساخن يمكن من خلاله حجز موعد للقاح كورونا، أو القيام بإلغاء أو تغيير موعد الحجز.

حيث يمكن التواصل على الرقم (937) لإلغاء موعد حجز لقاح كورونا، إلى جانب الاستفسار عن الخدمات الأخرى التي يمكن الحصول عليها، وقد أكدت الوزارة أن هذا الرقم متاح في أي وقت ودون أي رسوم مقابل الاتصال.

مواعيد ظهور نتائج فحص كورونا

يعتبر انتشار فيروس كورونا المستجد من أخطر الأمور التي تسبب القلق لأي فرد بسبب خطورته على حياة الفرد، ولهذا أكدت وزارة الصحة أنه من الضروري الخضوع لفحص كورونا في حالة ظهور أي أعراض، أو الاختلاط بشخص مصاب بالمرض بالفعل.

ولهذا يتساءل سكان السعودية عن موعد ظهور نتائج فحص كورونا بعد إجراء التحاليل اللازمة، وقد أكدت الوزارة أن نتائج هذا التحليل تظهر بعد يوم أو يومين بعد إجراء الاختبار.

حيث يتم تلقي نتيجة فحص كورونا من خلال المنصحة الإلكترونية التابعة للوزارة أو من خلال رسالة نصية على رقم الهاتف الخاص بك، هكذا نكون قد تناولنا خلال هذا المقال طريقة الغاء موعد لقاح كورونا صحتي والرقم الخاص بموقع صحتي.