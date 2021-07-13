مقطوعة الضمان .. أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب بالسعودية

مقطوعة الضمان .. أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442، من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي من قبل الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بعد أن طرحت وزارة الموارد البشرية بتوفير خدمة تعمل على مساندة كافة المواطنين ومواكبة ظروف المعيشة، وقد أوضحت الوزارة أن أسماء المستفيدين من المساعدة سوف يتم القيام بعرضها في القريب العاجل عن طريق المواقع التابعة للوزارة، وقد تمكن فئة كبيرة من المواطنين من القيام بالتقديم على خدمة المساعدة المقطوعة التي أتاحتها وزارة العمل والتنمية البشرية للكثير من الفئات المتقدمة والمقيمين بداخل المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه المساعدة توفر للمواطن كل ما يكون بحاجة له، ونحن بالسطور القادمة سوف نتعرف على الخطوات المتبعة للاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

مقطوعة الضمان .. أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442

يرغب ألاف المواطنين في المملكة العربية السعودية وكل من تقدم بأوراقهم بالحصول على المساعدة المقطوعة، وقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على قرب الحسم في هذا الموضوع، والقيام بتحديد وإعلان الأخبار الرسمية الصحيحة عبر الصفحة الرسمية لهم، وقد أشارت بأن التأخر بالإعلان أسماء المستحقين حتى الآن بسبب أزمة اقتصادية يتعرض لها العالم جراء انتشار فيرس كورونا المستجد، كما أن الوزارة أتاحت بعض الشروط يجب أن تنطبق على المستفيدين منها:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

يجب أن لا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 2000 ريال سعودي بالشهر.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 35 عام.

يكون مقيم بالفعل على الأراضي السعودية.

لن يسبق له مغادرة المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث أشهر.

لن يسبق له مغادرة المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث أشهر. يستفيد من المساعدة المطلقة وكل من يعاني من إعاقة.

يكون رب للأسرة ومتكفل بشئون عائلته، أو يكون فرد من أفراد الأسرة سجين.

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين

على كل المتقدمين اتباع هذه الخطوات من أجل الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة: