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عمر شويل - جدة تغيير المهنة برقم الإقامة في الجوازات 1443 من الأمور المتداولة والمتعارف عليها في المملكة العربية السعودية خاصة لدى الوافدين إلى المملكة في العمل، حيث يعمل الكفيل على تغيير نوع المهنة في أوراق الإقامة الخاصة بالعمل لكي يتمتع بإقامة قانونية في المملكة، وهذا ما يدفع الكثيرين عن الاستعلام عن تغيير المهنة على المنصات الإلكترونية.

الاستعلام عن تغيير المهنة برقم الإقامة في الجوازات 1443

يتم تغيير المهنة للمقيمين في المملكة من خلال الكفيل وهذا لمساعدتهم في الحصول على إقامة قانونية، وأصبح الآن يمكن للكفيل الاستعلام عن تغيير المهنة بالاعتماد على رقم الإقامة من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة بشر الإلكترونية.

اختيار خدمة أبشر للأعمال.

إدخال رقم الهوية والرقم المرئي لتسجيل الدخول.

عند إتمام الدخول إلى صفحة الحساب الخاص بك يتم اختيار (خدمات).

اختيار خدمة تعديل المهنة.

سوف تظهر قائمة بأسماء العمال الذي يضمنهم الكفيل.

يتم اختيار الاسم الذي تم تغيير مهنته والتأكد من إتمام تعديل المهنة من خلال ظهور المهنة الجديدة.

هل تغيير المهنة مفتوح الآن؟

تغيير المهنة للمقيمين في المملكة العربية السعودية هي واحدة من الخدمات التي توفرها وزارة الموارد البشرية ليتمكن الكفيل من تغيير مهنة العمال الموجودين تحت كفالته.

وقد صرحت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية أن تغيير المهنة مفتوح الآن للراغبين في تغيير المهنة في وثيقة الإقامة الخاصة بهم.

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واحد من خدمات تغيير المهن التي توفرها وزارة الموارد البشرية في المملكة هو تغيير المهنة من خلال العمالة المنزلية من خلال رابط الموقع الخاص بالوزارة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول من خلال ادخال الاسم وكلمة المرور.

اختيار المنشأة ومن بعدها اختيار خدمة تغيير المهنة.

البحث عن اسم العامل المراد تغيير مهنته واختيار تغيير المهنة.

إدراج رقم الإقامة الخاص بالعامل والمهنة الجديدة.

فور الانتهاء من إدراج البيانات وإرسال طلب التعديل تصل رسالة نصية تؤكد بإرسال طلب تغيير المهنة بنجاح.

بعد تغيير المهنة ندرك كيفية معرفة رقم طلب تغيير المهنة وبالتالي يجب على العامل التوجه إلى مكتب الجوازات لاستلام أوراق الإقامة الجديدة وسداد الرسوم، وهكذا نكون قد أوضحنا طريقة الاستعلام عن تغيير المهنة برقم الإقامة في الجوازات 1443 الجديدة.