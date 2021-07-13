طريقة التسجيل في أبشر لمواطني دول التعاون الخليجي، قامت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية بالكشف عن إمكانية المواطن الخليجي والزائر التسجيل في منصة أبشر، وذلك بشرط وجود رقم الحدود، كما يمكن أيضاً تسجيل الدخول للتابعين والمقيمين بشرط تواجد رقم هوية مقيم، عندما تقوم بتفعيل حسابك في ⁧أبشر⁩ للخدمات الإلكترونية سوف يمكنك الاستفادة من جميع خدمات الجوازات الإلكترونية.

فتح باب التسجيل في أبشر لمواطني دول التعاون الخليجي:

كشفت الجوازات العامة بالمملكة العربية السعودية، عن طريقة التسجيل في منصة أبشر المتاحة لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين والزوار حاملي تأشيرات الزيارة، وأنها تشمل الدخول على بوابة وزارة الداخلية من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي، وصرحت الجوازات العامة بالمملكة بأن المستفيدون من هذه الخدمة هم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، والتابعون للمقيمين الذين لديهم بصمة وعلامة مميزة في النظام، بالإضافة إلى ذلك حاملي تأشيرات الزيارة.كما أضافت أيضاً أنه بإمكان المواطن الخليجي والزائر التسجيل في منصة أبشر بوجود رقم الحدود، كما يمكن أيضاً تسجيل الدخول للتابعين والمقيمين برقم هوية مقيم.

طريقة تسجيل دخول جديد في أبشر:

يمكن تسجيل الدخول بحساب جديد في أبشر، باتباع الخطوات التالية:

أولاً: الدخول على الرابط الرسمي بنظام أبشر الإلكتروني.

ثانياً: اختيار كلمة مستخدم جديد والضغط عليها.

ثالثاً: إدخال جميع البيانات المطلوبة وهي كتابة البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، ورقم الهوية للمواطنين، ورقم الإقامة للمقيمين.

رابعاً: الضغط على الزر الخاص باللغات، ثم تحديد اللغة التي سوف تتعامل بها.

خامساً: إدخال رقم الجوال الخاص بك، والذي لا يستخدم في أي تعامل تجاري.

سادساً: الموافقة على شروط التسجيل.

سابعاً: يتم الموافقة على البيانات بعد الانتهاء من تسجيلها، ويجب تأكيد الموافقة والضغط على زر الموافقة.

ثامناً: سوف يصل لك رمز تأكيد التسجيل على الهاتف الخاص بك، يجب عليك إدخال الرمز في الخانة الخاصة به.

تاسعاً: يتم الانتقال إلى صفحة تأكيد التسجيل، ويتم إدخال مجموعة من البيانات مثل رقم الهوية، ورمز التأكيد، والبريد الإلكتروني، ثم الضغط على تأكيد.

عاشراً: كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

لابد من إعادة كتابة كلمة المرور مرة أخرى للتأكيد على صحتها.

في النهاية الضغط على زر الموافقة.

تسجيل الدخول في أبشر لمواطني مجلس التعاون الخليجي: