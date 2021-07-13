نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الاتصال بمنصة قوى وأهداف المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الاتصال بمنصة قوى تعتبر من المنصات التي تضعها المملكة العربية السعودية لخدمة المواطنين حتى يتمكنوا من توفير الجهد والوقت في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على هذه المنظمة بالتفصيل.

منصة قوى

هي منصة الإلكترونية التي تتيح إلى المواطنين جميع الخدمات في قطاع العمل، كما أن هدفها الأساسي هو أن تحسن تجربة المستخدمين لهذه المنصة، وتسرع جميع الإجراءات التي يتم اتباعها بالشكل الإلكتروني، فهي نقطة الالتقاء بين العاملين في المملكة العربية السعودية والمؤسسات التي يعملون بها سواء كانت على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

منصة قوى تسجيل الدخول

حتى يتمكن المواطن من تسجيل الدخول للمنصة، ولابد أن يتبع مجموعة من الخطوات المحددة وأهمها:

يتم الدخول إلى المنصة من خلال الرابط الإلكتروني المباشر لها.

قم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول التي تتواجد في الصفحة الرئيسية على المنصة.

يتم إدخال كافة البيانات التي تطلبها المنصة حتى يتم التسجيل في الأماكن المحددة لكل بيان.

يكتب المواطن اسمه في الخانة المحددة للاسم ثم يضيف رقم المعرف.

أهداف الخاصة بمنصة قوى

هناك العديد من الأهداف التي تسعى إليها هذه المنصة وأهمها :

عمل التغييرات السياسية والإجراءات الروتينية التي يقوم بها المواطنين للحصول على الخدمات.

تهدف إلى أن توثيق العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين حتى ينعكس الأمر بالشكل الإيجابي على بيئة العمل.

تحقق الاستفادة الكبيرة من جميع الأنظمة المتطورة للعمل.

يمكنها أن تساهم بشكل كبير في أن تحقق مبدأ الشفافية في مجال العمل.

يستطيع المواطنين من خلال هذه المنصة أن يحصلوا على فرص العمل التي تناسبهم، وتناسب الشهادات العلمية الحاصلين عليها.

تطبق المنصة مبدأ التوطين، وهو الذي تجتهد المملكة العربية السعودية حتى تتمكن من تحقيقه في كافة المجالات.

رقم الاتصال بمنصة قوى

هناك العديد من طرق التواصل مع منصة قوي حيث إن المنصة تخصص ثلاثة من الطلاق الرسمية حتى يتمكن المواطن أن يتواصل معها ويستفسر عن الأمور التي تخصه.