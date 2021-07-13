نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر وكيفية تسديد الرسوم في المقال التالي
استعلم عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر وكيفية تسديد الرسوم يبحث عنها الكثير من المقيمين الذين يرغبون أن يستعلموا عنها بدون الحاجة إلى دخول على موقع ابشر، حيث يمكن الاستعلام عن كافة التفاصيل الخاصة بالإقامة من التجديد أو الرسوم الخاصة بها أو كيفية تجديدها عند انتهاء مدتها، وذلك بشكل خاص لمن لا يمتلكون حساب على منصة أبشر، وذلك لأن تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة يكون مختلف عن التاريخ المدرج في بطاقة الهوية التي تكون مع الوافد أو المقيم، وذلك من أجل تفادي الترحيل من البلاد أو دفع الغرامات، وسوف نقوم في مقالنا هذا بعرض كافة التفاصيل الخاصة لمعرفة موعد تجديد الإقامة وصلاحيتها دون استخدام أبشر فتابعونا.
استعلم عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر
يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة دون الحاجة للدخول على منصة أبشر الإلكترونية، وذلك لأن وزارة الداخلية السعودية أتاحت الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية.
- اختيار بوابة الأفراد.
- وضع اسم المستخدم الجديد.
- إدخال رقم الإقامة.
- إدخال التقويم الميلادي والهجري.
- ثم أدراج رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة.
- ثم زر التالي.
- يتم بعد ذلك الانتقال إلى صفحة أخرى تحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالمقيم أو الوافد وفيها التاريخ الخاص بانتهاء الإقامة بالتقويم الهجري والميلادي.
كيفية تسديد رسوم الإقامة
- يجب على المقيم والوافد بالمملكة أن يقوم بتسديد رسوم الإقامة من خلال اختيار أحد البنوك بالمملكة العربية السعودية.
- حيث يتم التعرف من خلال موقع وزارة التنمية الاجتماعية على قيمة رسوم الخاصة بتجديد إقامة الوافد.
- ويمكن كذلك الاستعلام من خلال خدمة سداد ويتم من خلالها أيضًا الدفع عن طريق البنك وذلك لإتمام عملية التجديد للإقامة.
- يمكن على لا يستطيع الوافد أن يتعرف على الرسوم الخاصة لتجديد إقامته من خلال موقع الجوازات الخاص بوزارة الداخلية بالمملكة السعودية، وذلك لأصحاب الأعمال أو الوافدين أو المقيمين بالمملكة.
- حيث أن هناك رسوم عديدة تكون حسب نوع الإقامة المرغوب تجديدها.
- حيث يمكنك الاستعلام عن قيمة هذه الرسوم وتجديدها بسهولة ويسر بالنسبة للوافد أو المقيم.
الوسوم
error: Alert: Content is protected !!
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعلم عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر وكيفية تسديد الرسوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.