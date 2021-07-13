متى تبدأ عطلة البنوك السعودية في عيد الأضحى 2021

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عمر شويل - جدة متى تبدأ عطلة البنوك في السعودية؟ هذا السؤال من الأسئلة التي يبحث عنها جميع المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً. وخاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، حيث أنه من أهم الأعياد الدينية والرسمية في جميع دول العالم، ويأتي عيد الأضحى المبارك في موعده من كل عام في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. وبعد يوم عرفات، ويتميز عيد الأضحى بإحياء شعائر الله مثل الحج وذبح الأضاحي. وإليكم اليوم في هذا المقال موعد عطلة البنوك والعودة إلى العمل في المملكة العربية السعودية.

متى تبدأ عطلة البنوك السعودية

من المقرر أن تبدأ عطلة البنوك السعودية 2021 مع نهاية يوم الخميس الموافق 15 من شهر يوليو الجاري. وسوف تستمر إجازة البنوك في السعودية حتى 9 أيام، حيث يتم العودة على العمل مرة أخرى في يوم 25 من شهر يوليو. وذلك وفقًا للتصريحات التي أعلن عنها المتحدث الرسمي باسم البنك المركزي السعودي عبر تغريده من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر. ومن الجدير بالذكر أن هذه المواعيد يتم العمل بها أيضا في مراكز التحاويل.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي أعلن أن المكاتب البنكية وفروعها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية ستعمل خلال إجازة عيد الأضحى وفق الضرورة وذلك لخدمة الحجاج خلال موسم الحج 2021.

أوقات دوام البنوك في السعودية 2021

عيد الأضحى المبارك عيد مفضل لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم. حيث يتم فيها إحياء ذكرى نبي الله إبراهيم حين أمره الله تعالى بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. حيث بدأ الله إسماعيل علية السلام بذبح أضحية، لذلك أمر الله تعالى المسلمين بذبح الأضاحي. من أجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والحصول على رحمة الله ومغفرته لجميع المسلمين في هذا اليوم المفضل، لذلك يتم الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، وتقوم الحكومة السعودية بمنح جميع الموظفين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة إجازة رسمية، وتختلف أيام الإجازة الرسمية من قطاع لآخر، وفي بعض الحالات يحتاج العمل إلى وجود موظفين. وفي هذه الحالة يتم تعويض الموظفين بإجازة أخرى أو دفع مبالغ مالية كتعويض عن أيام إجازة عيد الأضحى التي يتم العمل فيها.