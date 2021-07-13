تمويل نقدى فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب بأقساط ميسرة وشروط سهلة

تمويل نقدى فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحد الخدمات التمويلية التي توفرها شركة تسهيل للتمويل ، وذلك للعملاء من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً في المملكة العربية السعودية ، كما توفر الشركة التمويل الشخصي بمبالغ مالية ميسرة تلبي المتطلبات المالية للأفراد ، وقد جاءت شركة تسهيل للتمويل كواحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة ، والتي توفر حلول تمويلية بصيغة إسلامية تناسب جميع الفئات ، بالإضافة إلى توفير عروض مميزة لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

مزايا التمويل الشخصي المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل

توفر شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية تمويل نقدى فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل ، كما توفر الشركة المنتج بخيارات للسداد عديدة وميسرة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل ، وتوفر الشركة للعملاء إمتيازات عديدة يمكن الاستفادة بها عند التقدم بالطلب ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي تقدمها شركة تسهيل للمواطن السعودي والمواطن المقيم عند طلب التمويل الشخصي المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل.

تمويل شخصي مصمم طبق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. يتميز تمويل شركة تسهيل للتمويل بهامش ربح تنافسي. توفر الشركة التمويل الشخصي بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 30 ألف ريال سعودي. تمويل نقدى لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن. توفر شركة تسهيل للتمويل التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل. يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة حتي 24 شهر. تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على المنتج.

شروط الاستفادة من تمويل شركة تسهيل للمواطن السعودي والمواطن المقيم