نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج حساب المواطن يوضح ماهية المبالغ التي تم إعادتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقد قام برنامج حساب المواطن بالتوضيح بأن المبالغ التي يتم إعادتها هي عبارة عن الأثر الرجعي والذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين من البرنامج كما أن الرد قد جاء من البرنامج منذ فترة بحيث يرد على استفسار في هذا الأمر من خلال خدمة المستفيدين لدى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وهذا في تمام يوم الأحد.

تفاصيل الدفعة رقم 44 :-

وقد قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن تفاصيل الدفعة رقم 44 التابعة لشهر يوليو وهذا في تمم يوم الأحد والتي قد تم إيداعها في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم كما إن المتحدث الرسمي (سلطان القحطاني) قام بالتوضيح بأنه قد تم إيداع 1.9 مليار ريال لدى حوالى 10.5 مليون مستفيد وتابع كما أن إجمالي التعويضات التي تم دفعها بأثر رجعي من قبل قد وصل عددها إلى 35 مليون ريال وهذا من أجل أن يصبح إجمالي ما قد تم دفعه بواسطة برنامج المستفيدين منذ انطلاقته حوالي 99 مليار ريال سعودي ومنها 808 مليون ريال سعودي لدى تعويضات عن الدفعات السابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة :-

وقد قام (سلطان القحطاني) بالتوضيح بأنه حوالي 77% من المستفيدين قد حصلوا على الدعم في هذه الدفعة والتي قد بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة حوالي 1055 ريالاً سعودياً والتي بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة والذي قد شكل حوالي 93% مع العلم بأن عندد التابعين قد بلغ أكثر من 8.3 مليون مستفيد وكذلك عدد المستقلين المستوفين قد بلغ لمعايير الاستحقاق أكثر من 165 ألف مستفيد مشكلين حوالي 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر لدى برنامج حساب المواطن :-

وقد قام القحطاني بالإشارة إلى أن نسبة أرباب الأسر لدى برنامج حساب المواطن قد بلغ نسبتهم حوالي 92% وبالنسبة إلى ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن حوالي 8% وهذا مع العلم بأن نسبة الإناث المستقلات بذاتهن قد وصلت نسبتهن إلى حوالي 43% ونسبة الذكور المستقلون قد شكلت حوالي 57% كما إنه قام أيضاً بالتوضيح بأنه حوالي 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق بشكل الكامل كما إنه هناك حوالي 15% لدى الاستحقاق الجزئي والأدنى.